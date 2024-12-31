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Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии - РИА Новости, 31.12.2024
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21:44 31.12.2024 (обновлено: 22:16 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/morjaki-1992192714.html
Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии
Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии - РИА Новости, 31.12.2024
Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии
Семь моряков с танкера Eagle S, задержанного финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:44:00+03:00
2024-12-31T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Семь моряков с танкера Eagle S, задержанного финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, являются фигурантами расследования, им запрещено покидать страну, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. "Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд", - говорится в заявлении финской полиции. Представитель национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямаки в связи с заявлением полиции отметила, что запрет на выезд – это мера, призванная обеспечить контакт с подозреваемыми и не допустить срыва расследования. Число подозреваемых может измениться по мере продолжения расследования, добавила она. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндиейпроложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html
https://ria.ru/20241227/politsija-1991569906.html
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в мире, финляндия, эстония, индия, крушение судна "урса майор"
В мире, Финляндия, Эстония, Индия, Крушение судна "Урса Майор"
Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии

Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии как подозреваемым

© AP Photo / Lehtikuva/Roni LehtiФинские полицейские
Финские полицейские - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Lehtikuva/Roni Lehti
Финские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Семь моряков с танкера Eagle S, задержанного финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, являются фигурантами расследования, им запрещено покидать страну, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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"Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд", - говорится в заявлении финской полиции.
Представитель национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямаки в связи с заявлением полиции отметила, что запрет на выезд – это мера, призванная обеспечить контакт с подозреваемыми и не допустить срыва расследования. Число подозреваемых может измениться по мере продолжения расследования, добавила она.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндиейпроложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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