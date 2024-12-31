Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии
Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии как подозреваемым
© AP Photo / Lehtikuva/Roni LehtiФинские полицейские
© AP Photo / Lehtikuva/Roni Lehti
Финские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Семь моряков с танкера Eagle S, задержанного финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, являются фигурантами расследования, им запрещено покидать страну, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
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"Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд", - говорится в заявлении финской полиции.
Представитель национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямаки в связи с заявлением полиции отметила, что запрет на выезд – это мера, призванная обеспечить контакт с подозреваемыми и не допустить срыва расследования. Число подозреваемых может измениться по мере продолжения расследования, добавила она.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндиейпроложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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