https://ria.ru/20241231/milonov-1992194466.html

Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год

Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год - РИА Новости, 31.12.2024

Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Life.ru" заявил о намерении устроить рейд по публичным домам на новогодние праздники. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T22:36:00+03:00

2024-12-31T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Life.ru" заявил о намерении устроить рейд по публичным домам на новогодние праздники."Пойду, по борделям пройдусь. На округе пройдусь, может где-то открылись — надо закрыть", — сказал он.Также депутат рассказал о планах пресечь деятельность нескольких магазинов, торгующих электронными сигаретами.Милонов добавил, что новогоднюю ночь он собирается встретить с нормандскими блюдами на столе без употребления алкоголя.

https://ria.ru/20241231/sholts-1992192555.html

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