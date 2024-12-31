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Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год - РИА Новости, 31.12.2024
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22:36 31.12.2024
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Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год
Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год - РИА Новости, 31.12.2024
Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Life.ru" заявил о намерении устроить рейд по публичным домам на новогодние праздники. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:36:00+03:00
2024-12-31T22:36:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Life.ru" заявил о намерении устроить рейд по публичным домам на новогодние праздники."Пойду, по борделям пройдусь. На округе пройдусь, может где-то открылись — надо закрыть", — сказал он.Также депутат рассказал о планах пресечь деятельность нескольких магазинов, торгующих электронными сигаретами.Милонов добавил, что новогоднюю ночь он собирается встретить с нормандскими блюдами на столе без употребления алкоголя.
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новый год 2025, россия, госдума рф, политика, виталий милонов
Новый год 2025, Россия, Госдума РФ, Политика, Виталий Милонов
Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год

Депутат Милонов заявил о намерении закрыть несколько борделей на Новый год

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Life.ru" заявил о намерении устроить рейд по публичным домам на новогодние праздники.
«
"Пойду, по борделям пройдусь. На округе пройдусь, может где-то открылись — надо закрыть", — сказал он.
Также депутат рассказал о планах пресечь деятельность нескольких магазинов, торгующих электронными сигаретами.
Милонов добавил, что новогоднюю ночь он собирается встретить с нормандскими блюдами на столе без употребления алкоголя.
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