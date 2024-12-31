https://ria.ru/20241231/milonov-1992194466.html
Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год
Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год - РИА Новости, 31.12.2024
Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Life.ru" заявил о намерении устроить рейд по публичным домам на новогодние праздники. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:36:00+03:00
2024-12-31T22:36:00+03:00
2024-12-31T22:36:00+03:00
новый год 2025
россия
госдума рф
политика
виталий милонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151081/04/1510810433_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_c17e8c9d9c01373b4dc527194c8735e5.jpg
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Life.ru" заявил о намерении устроить рейд по публичным домам на новогодние праздники."Пойду, по борделям пройдусь. На округе пройдусь, может где-то открылись — надо закрыть", — сказал он.Также депутат рассказал о планах пресечь деятельность нескольких магазинов, торгующих электронными сигаретами.Милонов добавил, что новогоднюю ночь он собирается встретить с нормандскими блюдами на столе без употребления алкоголя.
https://ria.ru/20241231/sholts-1992192555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151081/04/1510810433_172:0:2500:1746_1920x0_80_0_0_697798052df1de79297b0007a21f1bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год 2025, россия, госдума рф, политика, виталий милонов
Новый год 2025, Россия, Госдума РФ, Политика, Виталий Милонов
Милонов анонсировал рейд по борделям на Новый год
Депутат Милонов заявил о намерении закрыть несколько борделей на Новый год