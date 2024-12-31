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"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/merkuris-1992162776.html
"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
Украинская армия разваливается из-за серьезных кадровых проблем, заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:01:00+03:00
2024-12-31T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинская армия разваливается из-за серьезных кадровых проблем, заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Украина на последнем издыхании. Лучшие солдаты мертвы, тяжело ранены или истощены. Новобранцы не желают сражаться, у них нет такой же решимости, как у солдат, которые вызывались добровольцами в начале войны. Очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех. И нет времени как-либо обучать этих солдат", — сказал он.В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что добровольцев среди ВСУ практически не осталось, а принудительно мобилизованные украинцы отказываются рисковать своими жизнями.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241231/merkuris-1992145617.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ

Меркурис: украинская армия находится в плохом состоянии

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинская армия разваливается из-за серьезных кадровых проблем, заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Украина на последнем издыхании. Лучшие солдаты мертвы, тяжело ранены или истощены. Новобранцы не желают сражаться, у них нет такой же решимости, как у солдат, которые вызывались добровольцами в начале войны. Очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех. И нет времени как-либо обучать этих солдат", — сказал он.
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"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении
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В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что добровольцев среди ВСУ практически не осталось, а принудительно мобилизованные украинцы отказываются рисковать своими жизнями.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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