https://ria.ru/20241231/merkuris-1992162776.html

"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ

"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024

"На последнем издыхании". На Западе рассказали о катастрофе в рядах ВСУ

Украинская армия разваливается из-за серьезных кадровых проблем, заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:01:00+03:00

2024-12-31T15:01:00+03:00

2024-12-31T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинская армия разваливается из-за серьезных кадровых проблем, заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Украина на последнем издыхании. Лучшие солдаты мертвы, тяжело ранены или истощены. Новобранцы не желают сражаться, у них нет такой же решимости, как у солдат, которые вызывались добровольцами в начале войны. Очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех. И нет времени как-либо обучать этих солдат", — сказал он.В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что добровольцев среди ВСУ практически не осталось, а принудительно мобилизованные украинцы отказываются рисковать своими жизнями.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241231/merkuris-1992145617.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины