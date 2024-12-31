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В Мексике обнаружили более 30 тел в безымянных могилах
В Мексике обнаружили более 30 тел в безымянных могилах - РИА Новости, 31.12.2024
В Мексике обнаружили более 30 тел в безымянных могилах
Более 30 тел обнаружили в безымянных могилах на территории штата Чиапас на юго-востоке Мексики, где заметна активность картелей, сообщил генпрокурор штата Хорхе РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:57:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 30 тел обнаружили в безымянных могилах на территории штата Чиапас на юго-востоке Мексики, где заметна активность картелей, сообщил генпрокурор штата Хорхе Луис Льявен Абарка. "На сегодняшний день мы обнаружили в общий сложности 25 безымянных захоронений с 31 телом, 29 из них мужского пола, два — женского", — приводятся в пресс-релизе ведомства его слова.Генпрокурор добавил, что власти продолжат проводить мероприятия, необходимые для поиска тел людей, которые числятся пропавшими.Ранее губернатор Чиапаса Эдуардо Рамирес сообщал о проведенной на территории штата операции, в результате которой местные власти обнаружили 15 тел в безымянных могилах на двух объектах, а также задержали четырех человек. Кроме того, в ходе операции нашли оружие, наркотики и транспортные средства.
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в мире, мексика
В Мексике обнаружили более 30 тел в безымянных могилах
В Мексике, где активны картели, обнаружили более 30 тел в безымянных могилах
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 30 тел обнаружили в безымянных могилах на территории штата Чиапас на юго-востоке Мексики, где заметна активность картелей, сообщил генпрокурор штата Хорхе Луис Льявен Абарка.
«
"На сегодняшний день мы обнаружили в общий сложности 25 безымянных захоронений с 31 телом, 29 из них мужского пола, два — женского", — приводятся в пресс-релизе ведомства его слова.
Генпрокурор добавил, что власти продолжат проводить мероприятия, необходимые для поиска тел людей, которые числятся пропавшими.
Ранее губернатор Чиапаса Эдуардо Рамирес сообщал о проведенной на территории штата операции, в результате которой местные власти обнаружили 15 тел в безымянных могилах на двух объектах, а также задержали четырех человек. Кроме того, в ходе операции нашли оружие, наркотики и транспортные средства.