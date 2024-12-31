https://ria.ru/20241231/medvedev-1992166735.html
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, отметив, что Россия сохраняет единство и сплоченность народа, страну... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:27:00+03:00
2024-12-31T15:27:00+03:00
2024-12-31T15:36:00+03:00
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, отметив, что Россия сохраняет единство и сплоченность народа, страну никому не сломить. "Вместе мы - огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное - единство и сплоченность нашего многонационального народа, вкладываем особый смысл в понятие "патриотизм". Он находит зримое воплощение в конкретных делах", - сказал Медведев в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.Он также напомнил о грядущем праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне."В славной истории России мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали, чтим традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241231/putin-1992162620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом: нас не сломить