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Маск после выборов в США живет в арендованном у Трампа коттедже, пишет NYT - РИА Новости, 31.12.2024
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01:28 31.12.2024
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Маск после выборов в США живет в арендованном у Трампа коттедже, пишет NYT
Маск после выборов в США живет в арендованном у Трампа коттедже, пишет NYT - РИА Новости, 31.12.2024
Маск после выборов в США живет в арендованном у Трампа коттедже, пишет NYT
Американский предприниматель Илон Маск после президентских выборов в США проживает в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:28:00+03:00
2024-12-31T01:28:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после президентских выборов в США проживает в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее Трамп, по сообщениям источников американских СМИ, шутил, что не может "отделаться" от Маска, настолько миллиардеру нравится флоридская резиденция политика Мар-а-Лаго. А окружение Трампа якобы раздражалось из-за того, что Маск якобы ведет себя, как сопрезидент. "Большую часть времени после дня выборов миллиардер (Маск - ред.) проживал в коттедже стоимостью две тысячи долларов за ночь в Мар-а-Лаго, что обеспечивало ему легкий доступ к избранному президенту... Большую часть времени после дня выборов он был арендатором Трампа", - говорится в сообщении. Как пишет газета, Маск переехал в коттедж примерно в день президентских выборов и наблюдал за результатами в Мар-а-Лаго с Трампом. По данным New York Times, Маск покинул поместье в Рождество и, как ожидается, вернётся в ближайшие дни. Газета со ссылкой на источник отмечает, что коттедж, в котором проживает Маск, находится недалеко от главного дома в Мар-а-Лаго, всего "в нескольких сотнях футов". Как сообщил источник газете, неясно, сколько Маск в конечном итоге заплатит за проживание в коттедже, но исторически он сдавался в аренду по меньшей мере за две тысячи долларов за ночь. "Трамп, как известно, не избегает возможностей получения дохода", - обращает внимание газета. По оценкам New York Times, Маск вряд ли будет иметь такой "беспрепятственный физический доступ" к Трампу после того, как избранный президент вступит в должность 20 января 2025 года. Ранее Маск согласился с тем, что резиденция Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащая Трампу, стала новым Белым домом. Также 11 декабря Маск опроверг слухи о том, что покупает дом рядом с резиденцией Мар-а-Лаго во Флориде. В октябре в докладе комитета по надзору Демократической партии в конгрессе США утверждалось, что отель Трампа в Вашингтоне во время его президентства зачастую мог завышать цены для Секретной службы, которая охраняла его и членов его семьи.
https://ria.ru/20241230/mask-1992111577.html
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в мире, флорида, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск после выборов в США живет в арендованном у Трампа коттедже, пишет NYT

NYT: Маск после выборов живет в арендованном у Трампа коттедже в Мар-а-Лаго

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после президентских выборов в США проживает в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее Трамп, по сообщениям источников американских СМИ, шутил, что не может "отделаться" от Маска, настолько миллиардеру нравится флоридская резиденция политика Мар-а-Лаго. А окружение Трампа якобы раздражалось из-за того, что Маск якобы ведет себя, как сопрезидент.
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"Большую часть времени после дня выборов миллиардер (Маск - ред.) проживал в коттедже стоимостью две тысячи долларов за ночь в Мар-а-Лаго, что обеспечивало ему легкий доступ к избранному президенту... Большую часть времени после дня выборов он был арендатором Трампа", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, Маск переехал в коттедж примерно в день президентских выборов и наблюдал за результатами в Мар-а-Лаго с Трампом. По данным New York Times, Маск покинул поместье в Рождество и, как ожидается, вернётся в ближайшие дни.
Газета со ссылкой на источник отмечает, что коттедж, в котором проживает Маск, находится недалеко от главного дома в Мар-а-Лаго, всего "в нескольких сотнях футов". Как сообщил источник газете, неясно, сколько Маск в конечном итоге заплатит за проживание в коттедже, но исторически он сдавался в аренду по меньшей мере за две тысячи долларов за ночь.
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"Трамп, как известно, не избегает возможностей получения дохода", - обращает внимание газета.
По оценкам New York Times, Маск вряд ли будет иметь такой "беспрепятственный физический доступ" к Трампу после того, как избранный президент вступит в должность 20 января 2025 года.
Ранее Маск согласился с тем, что резиденция Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащая Трампу, стала новым Белым домом. Также 11 декабря Маск опроверг слухи о том, что покупает дом рядом с резиденцией Мар-а-Лаго во Флориде.
В октябре в докладе комитета по надзору Демократической партии в конгрессе США утверждалось, что отель Трампа в Вашингтоне во время его президентства зачастую мог завышать цены для Секретной службы, которая охраняла его и членов его семьи.
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