Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/lnr-1992166940.html
В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков
В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков - РИА Новости, 31.12.2024
В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков
Трое из семерых подорвавшихся на неустановленном устройстве в ЛНР подростков остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщила в своем... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:32:00+03:00
2024-12-31T15:32:00+03:00
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106673/40/1066734057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4808c211d46c0aac15e72b317f3414fc.jpg
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Трое из семерых подорвавшихся на неустановленном устройстве в ЛНР подростков остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что семеро подростков пострадали в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства. По данным источника, пострадали дети в возрасте 12-14 лет. "На данный момент все дети доставлены в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, трое - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок - в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, один - в хирургии. Двое детей с осколочными ранениями мягких тканей сейчас находятся в травматологии. Угрозы жизни нет", - сообщила Пащенко. Она уточнила, что врачи все ночь оперировали и оказывали всю необходимую помощь пострадавшим. "К оказанию помощи были подключены все ведущие республиканские специалисты, также всем проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами", - дополнила Пащенко.
https://ria.ru/20241231/pvo-1992147827.html
https://ria.ru/20241204/miny-1987325274.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106673/40/1066734057_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_31612cc7fae999b5e258edb2c7cef0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия
В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков

Трое подорвавшихся в ЛНР подростков остаются в реанимации

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Трое из семерых подорвавшихся на неустановленном устройстве в ЛНР подростков остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что семеро подростков пострадали в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства. По данным источника, пострадали дети в возрасте 12-14 лет.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В Ростовской области сбили два украинских беспилотника
12:16
"На данный момент все дети доставлены в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, трое - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок - в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, один - в хирургии. Двое детей с осколочными ранениями мягких тканей сейчас находятся в травматологии. Угрозы жизни нет", - сообщила Пащенко.
Она уточнила, что врачи все ночь оперировали и оказывали всю необходимую помощь пострадавшим.
"К оказанию помощи были подключены все ведущие республиканские специалисты, также всем проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами", - дополнила Пащенко.
Противопехотная мина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин
4 декабря, 14:16
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала