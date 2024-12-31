https://ria.ru/20241231/lnr-1992166940.html

В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков

В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков - РИА Новости, 31.12.2024

В ЛНР рассказали о состоянии подорвавшихся подростков

Трое из семерых подорвавшихся на неустановленном устройстве в ЛНР подростков остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщила в своем... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:32:00+03:00

2024-12-31T15:32:00+03:00

2024-12-31T15:32:00+03:00

луганская народная республика

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Трое из семерых подорвавшихся на неустановленном устройстве в ЛНР подростков остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что семеро подростков пострадали в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства. По данным источника, пострадали дети в возрасте 12-14 лет. "На данный момент все дети доставлены в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, трое - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок - в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, один - в хирургии. Двое детей с осколочными ранениями мягких тканей сейчас находятся в травматологии. Угрозы жизни нет", - сообщила Пащенко. Она уточнила, что врачи все ночь оперировали и оказывали всю необходимую помощь пострадавшим. "К оказанию помощи были подключены все ведущие республиканские специалисты, также всем проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами", - дополнила Пащенко.

https://ria.ru/20241231/pvo-1992147827.html

https://ria.ru/20241204/miny-1987325274.html

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия