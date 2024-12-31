https://ria.ru/20241231/kuban-1992138885.html

С побережья Кубани собрали около 70 тысяч тонн загрязненного грунта

С побережья Кубани собрали около 70 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 31.12.2024

С побережья Кубани собрали около 70 тысяч тонн загрязненного грунта

С побережья Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:26:00+03:00

2024-12-31T10:26:00+03:00

2024-12-31T11:21:00+03:00

происшествия

россия

темрюкский район

краснодарский край

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589629_17:54:3058:1764_1920x0_80_0_0_43a11ca0ad8e54bd3bdb18657843c5cd.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. С побережья Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 63 километра. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории почти 70 000 тонн загрязненного песка и грунта", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что при проведении мониторинга береговой полосы обнаружили новые участки, где фрагментами выбросило мазут на галечный пляж в районе пляжа "Высокий берег" до 22-го причала. При этом береговая линия в Темрюкском районе протяженностью семь километров очищена. В Крыму, как сообщили в МЧС, в городах Керчь, Феодосия, Судак и Ленинском районе работают 47 мониторинговых групп, состоящих из более чем 76 человек и 38 единиц техники. За последние сутки там не обнаружили новых загрязнений нефтепродуктами. С начала работ обследовали, в том числе повторно, 1012 километров береговой линии, из которых собрали и вывезли свыше 226,82 тонны загрязненного песка и грунта, очистив 44,32 километра береговой зоны. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html

https://ria.ru/20241228/mazut-1991917514.html

https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html

россия

темрюкский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, темрюкский район, краснодарский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе