https://ria.ru/20241231/kuban-1992138885.html
С побережья Кубани собрали около 70 тысяч тонн загрязненного грунта
С побережья Кубани собрали около 70 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 31.12.2024
С побережья Кубани собрали около 70 тысяч тонн загрязненного грунта
С побережья Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:26:00+03:00
2024-12-31T10:26:00+03:00
2024-12-31T11:21:00+03:00
происшествия
россия
темрюкский район
краснодарский край
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. С побережья Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 63 километра. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории почти 70 000 тонн загрязненного песка и грунта", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что при проведении мониторинга береговой полосы обнаружили новые участки, где фрагментами выбросило мазут на галечный пляж в районе пляжа "Высокий берег" до 22-го причала. При этом береговая линия в Темрюкском районе протяженностью семь километров очищена. В Крыму, как сообщили в МЧС, в городах Керчь, Феодосия, Судак и Ленинском районе работают 47 мониторинговых групп, состоящих из более чем 76 человек и 38 единиц техники. За последние сутки там не обнаружили новых загрязнений нефтепродуктами. С начала работ обследовали, в том числе повторно, 1012 километров береговой линии, из которых собрали и вывезли свыше 226,82 тонны загрязненного песка и грунта, очистив 44,32 километра береговой зоны. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html
https://ria.ru/20241228/mazut-1991917514.html
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происшествия, россия, темрюкский район, краснодарский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Темрюкский район, Краснодарский край, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С побережья Кубани собрали около 70 тысяч тонн загрязненного грунта
МЧС: почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта собрали с побережья Кубани