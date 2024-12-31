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В Крыму собрали более 226 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости, 31.12.2024
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13:00 31.12.2024 (обновлено: 13:04 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/krym-1992152259.html
В Крыму собрали более 226 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму собрали более 226 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости, 31.12.2024
В Крыму собрали более 226 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму за последние сутки не выявлено фактов выброса на побережье мазута, разлившегося из-за крушения танкеров в Керенском проливе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:00:00+03:00
2024-12-31T13:04:00+03:00
происшествия
россия
керчь
керченский пролив
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. В Крыму за последние сутки не выявлено фактов выброса на побережье мазута, разлившегося из-за крушения танкеров в Керенском проливе, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Фактов обнаружения нефтепродуктов за сутки не выявлено в Крыму. На мониторинг обстановки привлечено 76 человек и 38 единиц техники. Всего задействовано 92 человека и 41 единица техники", - говорится в сообщении. Всего, по данным спасателей, с начала работ обследовано, в том числе повторно, свыше тысячи километров береговой линии, очищено более 44 километров, собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера.
https://ria.ru/20241228/peskov-1991830944.html
https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html
россия
керчь
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происшествия, россия, керчь, керченский пролив, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керчь, Керченский пролив, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму собрали более 226 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму собрали более 226 тонн загрязненного мазутом песка и грунта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. В Крыму за последние сутки не выявлено фактов выброса на побережье мазута, разлившегося из-за крушения танкеров в Керенском проливе, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"Фактов обнаружения нефтепродуктов за сутки не выявлено в Крыму. На мониторинг обстановки привлечено 76 человек и 38 единиц техники. Всего задействовано 92 человека и 41 единица техники", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута
28 декабря, 12:35
Всего, по данным спасателей, с начала работ обследовано, в том числе повторно, свыше тысячи километров береговой линии, очищено более 44 километров, собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
10:17
 
ПроисшествияРоссияКерчьКерченский проливВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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