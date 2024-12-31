https://ria.ru/20241231/kremenchug-1992135651.html
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом - РИА Новости, 31.12.2024
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом
Серия ударов нанесена в районе приёмно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:52:00+03:00
2024-12-31T09:52:00+03:00
2024-12-31T10:10:00+03:00
кременчуг
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Серия ударов нанесена в районе приёмно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело... в направлении приемно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг... в ангары парка в последнее время часто заезжали фуры в сопровождении военных с сиренами... Из дополнительных сведений можно сделать вывод, что завозились в том числе детали БПЛА, и на месте производилась сборка", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241231/ritter-1992136530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременчуг, вооруженные силы рф, в мире
Кременчуг, Вооруженные силы РФ, В мире
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом
ВС России нанесли серию ударов в районе ж/д депо под Кременчугом