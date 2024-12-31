Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 31.12.2024 (обновлено: 10:10 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/kremenchug-1992135651.html
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом - РИА Новости, 31.12.2024
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом
Серия ударов нанесена в районе приёмно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:52:00+03:00
2024-12-31T10:10:00+03:00
кременчуг
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988591024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6cb1be89a50d3638264f912a7a781bc.jpg
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Серия ударов нанесена в районе приёмно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело... в направлении приемно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг... в ангары парка в последнее время часто заезжали фуры в сопровождении военных с сиренами... Из дополнительных сведений можно сделать вывод, что завозились в том числе детали БПЛА, и на месте производилась сборка", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241231/ritter-1992136530.html
кременчуг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988591024_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3934e4f704c215ac102bba308364e130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременчуг, вооруженные силы рф, в мире
Кременчуг, Вооруженные силы РФ, В мире
ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом

ВС России нанесли серию ударов в районе ж/д депо под Кременчугом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Серия ударов нанесена в районе приёмно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело... в направлении приемно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг... в ангары парка в последнее время часто заезжали фуры в сопровождении военных с сиренами... Из дополнительных сведений можно сделать вывод, что завозились в том числе детали БПЛА, и на месте производилась сборка", - заявил собеседник агентства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Лучший способ". В США дали Трампу неожиданный совет о России и Украине
10:00
 
КременчугВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала