https://ria.ru/20241231/kremenchug-1992135651.html

ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом

ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом - РИА Новости, 31.12.2024

ВС России нанесли серию ударов под Кременчугом

Серия ударов нанесена в районе приёмно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:52:00+03:00

2024-12-31T09:52:00+03:00

2024-12-31T10:10:00+03:00

кременчуг

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Серия ударов нанесена в районе приёмно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело... в направлении приемно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг... в ангары парка в последнее время часто заезжали фуры в сопровождении военных с сиренами... Из дополнительных сведений можно сделать вывод, что завозились в том числе детали БПЛА, и на месте производилась сборка", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241231/ritter-1992136530.html

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Варвара Скокшина

кременчуг, вооруженные силы рф, в мире