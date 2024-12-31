Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19
Американец, 5 раз переболевший COVID-19, назвал вакцину "Модерна" бесполезной
© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 31 дек - РИА Новости. Американец Поль из американского штата Виргиния в преддверии пятилетней годовщины пандемии коронавирусной инфекции и в день, когда КНР проинформировал ВОЗ о таинственном заболевании, рассказал РИА Новости, как он в США пережил вспышку вируса, переболев им пять раз: вакцина "Модерна" оказалась бесполезной, полки магазинов были пустыми, а туалетная бумага - знатным подарком.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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По словам Поля, он переболел коронавирусной инфекцией пять раз: первые два спустя где-то месяц после прививок, которые "абсолютно не помогли". "Я прививался "Модерной" оба раза, потом делал бустер. И каждый раз мне было очень плохо после прививок. Было плохо до такой степени, что я думал вызывать скорую. Были очень сильные боли в сердце", - рассказал житель Виргинии, отметив, что ввиду сильных побочек потерял желание ревакцинироваться.
При этом в самом начале пандемии коронавируса в магазинах США были перебои с рядом товаров, вспоминает Поль. Также возросли цены.
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"В самом начале, в марте 2020 года, была небольшая паника в магазинах... были проблемы с продуктами и некоторыми товарами бытовой химии, включая туалетную бумагу", - уточнил он.
Некоторые рестораны, подчеркнул Поль, в подарок к заказу предлагали бесплатный рулон туалетной бумаги - настолько выраженным был дефицит.
Тем не менее в период пандемии выплачивалось "хорошее пособие", добавил американец, отметив, что по размеру оно было как его зарплата.
В офисе генсека ООН, комментируя РИА Новости соответствующую "годовщину", заявили, что Генеральный секретарь Антониу Гутерреш четко выступает за то, что странам необходимо быть готовыми к борьбе с пандемиями. В ответ на вопрос о том, были ли вакцины распределены справедливо во время пандемии среди стран, заместитель официального представителя генсека Организации порекомендовал обратиться в ВОЗ.
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