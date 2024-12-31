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Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2024
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19:14 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/koronavirus-1992184559.html
Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19
Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2024
Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19
Американец Поль из американского штата Виргиния в преддверии пятилетней годовщины пандемии коронавирусной инфекции и в день, когда КНР проинформировал ВОЗ о... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:14:00+03:00
2024-12-31T19:14:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 31 дек - РИА Новости. Американец Поль из американского штата Виргиния в преддверии пятилетней годовщины пандемии коронавирусной инфекции и в день, когда КНР проинформировал ВОЗ о таинственном заболевании, рассказал РИА Новости, как он в США пережил вспышку вируса, переболев им пять раз: вакцина "Модерна" оказалась бесполезной, полки магазинов были пустыми, а туалетная бумага - знатным подарком. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. По словам Поля, он переболел коронавирусной инфекцией пять раз: первые два спустя где-то месяц после прививок, которые "абсолютно не помогли". "Я прививался "Модерной" оба раза, потом делал бустер. И каждый раз мне было очень плохо после прививок. Было плохо до такой степени, что я думал вызывать скорую. Были очень сильные боли в сердце", - рассказал житель Виргинии, отметив, что ввиду сильных побочек потерял желание ревакцинироваться. При этом в самом начале пандемии коронавируса в магазинах США были перебои с рядом товаров, вспоминает Поль. Также возросли цены. "В самом начале, в марте 2020 года, была небольшая паника в магазинах... были проблемы с продуктами и некоторыми товарами бытовой химии, включая туалетную бумагу", - уточнил он. Некоторые рестораны, подчеркнул Поль, в подарок к заказу предлагали бесплатный рулон туалетной бумаги - настолько выраженным был дефицит. Тем не менее в период пандемии выплачивалось "хорошее пособие", добавил американец, отметив, что по размеру оно было как его зарплата. В офисе генсека ООН, комментируя РИА Новости соответствующую "годовщину", заявили, что Генеральный секретарь Антониу Гутерреш четко выступает за то, что странам необходимо быть готовыми к борьбе с пандемиями. В ответ на вопрос о том, были ли вакцины распределены справедливо во время пандемии среди стран, заместитель официального представителя генсека Организации порекомендовал обратиться в ВОЗ.
https://ria.ru/20241230/koronavirus-1992111935.html
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в мире, здоровье - общество, сша, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, антониу гутерреш, воз, оон
В мире, Здоровье - Общество, США, Китай, Ухань, Тедрос Адханом Гебрейесус, Антониу Гутерреш, ВОЗ, ООН
Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19

Американец, 5 раз переболевший COVID-19, назвал вакцину "Модерна" бесполезной

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Брайан Смит
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Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 31 дек - РИА Новости. Американец Поль из американского штата Виргиния в преддверии пятилетней годовщины пандемии коронавирусной инфекции и в день, когда КНР проинформировал ВОЗ о таинственном заболевании, рассказал РИА Новости, как он в США пережил вспышку вируса, переболев им пять раз: вакцина "Модерна" оказалась бесполезной, полки магазинов были пустыми, а туалетная бумага - знатным подарком.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса
30 декабря 2024, 22:14
По словам Поля, он переболел коронавирусной инфекцией пять раз: первые два спустя где-то месяц после прививок, которые "абсолютно не помогли". "Я прививался "Модерной" оба раза, потом делал бустер. И каждый раз мне было очень плохо после прививок. Было плохо до такой степени, что я думал вызывать скорую. Были очень сильные боли в сердце", - рассказал житель Виргинии, отметив, что ввиду сильных побочек потерял желание ревакцинироваться.
При этом в самом начале пандемии коронавируса в магазинах США были перебои с рядом товаров, вспоминает Поль. Также возросли цены.
«
"В самом начале, в марте 2020 года, была небольшая паника в магазинах... были проблемы с продуктами и некоторыми товарами бытовой химии, включая туалетную бумагу", - уточнил он.
Некоторые рестораны, подчеркнул Поль, в подарок к заказу предлагали бесплатный рулон туалетной бумаги - настолько выраженным был дефицит.
Тем не менее в период пандемии выплачивалось "хорошее пособие", добавил американец, отметив, что по размеру оно было как его зарплата.
В офисе генсека ООН, комментируя РИА Новости соответствующую "годовщину", заявили, что Генеральный секретарь Антониу Гутерреш четко выступает за то, что странам необходимо быть готовыми к борьбе с пандемиями. В ответ на вопрос о том, были ли вакцины распределены справедливо во время пандемии среди стран, заместитель официального представителя генсека Организации порекомендовал обратиться в ВОЗ.
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СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
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В миреЗдоровье - ОбществоСШАКитайУханьТедрос Адханом ГебрейесусАнтониу ГутеррешВОЗООН
 
 
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