https://ria.ru/20241231/koronavirus-1992184559.html

Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19

Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2024

Американец рассказал, как пять раз переболел COVID-19

Американец Поль из американского штата Виргиния в преддверии пятилетней годовщины пандемии коронавирусной инфекции и в день, когда КНР проинформировал ВОЗ о... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:14:00+03:00

2024-12-31T19:14:00+03:00

2024-12-31T19:14:00+03:00

в мире

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китай

ухань

тедрос адханом гебрейесус

антониу гутерреш

воз

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НЬЮ-ЙОРК, 31 дек - РИА Новости. Американец Поль из американского штата Виргиния в преддверии пятилетней годовщины пандемии коронавирусной инфекции и в день, когда КНР проинформировал ВОЗ о таинственном заболевании, рассказал РИА Новости, как он в США пережил вспышку вируса, переболев им пять раз: вакцина "Модерна" оказалась бесполезной, полки магазинов были пустыми, а туалетная бумага - знатным подарком. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. По словам Поля, он переболел коронавирусной инфекцией пять раз: первые два спустя где-то месяц после прививок, которые "абсолютно не помогли". "Я прививался "Модерной" оба раза, потом делал бустер. И каждый раз мне было очень плохо после прививок. Было плохо до такой степени, что я думал вызывать скорую. Были очень сильные боли в сердце", - рассказал житель Виргинии, отметив, что ввиду сильных побочек потерял желание ревакцинироваться. При этом в самом начале пандемии коронавируса в магазинах США были перебои с рядом товаров, вспоминает Поль. Также возросли цены. "В самом начале, в марте 2020 года, была небольшая паника в магазинах... были проблемы с продуктами и некоторыми товарами бытовой химии, включая туалетную бумагу", - уточнил он. Некоторые рестораны, подчеркнул Поль, в подарок к заказу предлагали бесплатный рулон туалетной бумаги - настолько выраженным был дефицит. Тем не менее в период пандемии выплачивалось "хорошее пособие", добавил американец, отметив, что по размеру оно было как его зарплата. В офисе генсека ООН, комментируя РИА Новости соответствующую "годовщину", заявили, что Генеральный секретарь Антониу Гутерреш четко выступает за то, что странам необходимо быть готовыми к борьбе с пандемиями. В ответ на вопрос о том, были ли вакцины распределены справедливо во время пандемии среди стран, заместитель официального представителя генсека Организации порекомендовал обратиться в ВОЗ.

https://ria.ru/20241230/koronavirus-1992111935.html

https://ria.ru/20240726/ssha-1962240569.html

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китай

ухань

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, сша, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, антониу гутерреш, воз, оон