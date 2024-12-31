https://ria.ru/20241231/kolumbiya-1992187926.html

В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее

В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее - РИА Новости, 31.12.2024

В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее

Более 5 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее, обнаружили в Колумбии, сообщил президент страны Густаво Петро. РИА Новости, 31.12.2024

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 5 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее, обнаружили в Колумбии, сообщил президент страны Густаво Петро. Как отметил глава государства, такое количество наркотика было конфисковано в рамках операции местных правоохранительных органов против организации наркоторговцев "Клан залива". "Удар по "Клану залива". Было обнаружено около 5,7 тонн кокаина в открытом море возле Акапулько и в луке-порее на панамском судне в коробках из-под бананов", - говорится в сообщении Петро. Президент добавил, что в рамках борьбы с "Кланом залива" были также уничтожены экскаваторы, предназначенные для нелегальной добычи золота в колумбийском штате Антьокия.

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

колумбия

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в мире, колумбия, акапулько, густаво петро