Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/kolumbiya-1992187926.html
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее - РИА Новости, 31.12.2024
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее
Более 5 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее, обнаружили в Колумбии, сообщил президент страны Густаво Петро. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T20:24:00+03:00
2024-12-31T20:24:00+03:00
в мире
колумбия
акапулько
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_0:242:3067:1967_1920x0_80_0_0_e893c8ef9c5c5ea8ce8c748ab2d361d4.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 5 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее, обнаружили в Колумбии, сообщил президент страны Густаво Петро. Как отметил глава государства, такое количество наркотика было конфисковано в рамках операции местных правоохранительных органов против организации наркоторговцев "Клан залива". "Удар по "Клану залива". Было обнаружено около 5,7 тонн кокаина в открытом море возле Акапулько и в луке-порее на панамском судне в коробках из-под бананов", - говорится в сообщении Петро. Президент добавил, что в рамках борьбы с "Кланом залива" были также уничтожены экскаваторы, предназначенные для нелегальной добычи золота в колумбийском штате Антьокия.
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
колумбия
акапулько
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0fa4a1b31c2a09779d6198f18ea77f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, акапулько, густаво петро
В мире, Колумбия, Акапулько, Густаво Петро
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее

В Колумбии конфисковали около 5,7 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее

© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 5 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее, обнаружили в Колумбии, сообщил президент страны Густаво Петро.
Как отметил глава государства, такое количество наркотика было конфисковано в рамках операции местных правоохранительных органов против организации наркоторговцев "Клан залива".
"Удар по "Клану залива". Было обнаружено около 5,7 тонн кокаина в открытом море возле Акапулько и в луке-порее на панамском судне в коробках из-под бананов", - говорится в сообщении Петро.
Президент добавил, что в рамках борьбы с "Кланом залива" были также уничтожены экскаваторы, предназначенные для нелегальной добычи золота в колумбийском штате Антьокия.
Задержание членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина
6 декабря 2024, 09:49
 
В миреКолумбияАкапулькоГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала