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В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее - РИА Новости, 31.12.2024
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее
Более 5 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее, обнаружили в Колумбии, сообщил президент страны Густаво Петро. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T20:24:00+03:00
2024-12-31T20:24:00+03:00
2024-12-31T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 5 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее, обнаружили в Колумбии, сообщил президент страны Густаво Петро. Как отметил глава государства, такое количество наркотика было конфисковано в рамках операции местных правоохранительных органов против организации наркоторговцев "Клан залива". "Удар по "Клану залива". Было обнаружено около 5,7 тонн кокаина в открытом море возле Акапулько и в луке-порее на панамском судне в коробках из-под бананов", - говорится в сообщении Петро. Президент добавил, что в рамках борьбы с "Кланом залива" были также уничтожены экскаваторы, предназначенные для нелегальной добычи золота в колумбийском штате Антьокия.
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
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в мире, колумбия, акапулько, густаво петро
В мире, Колумбия, Акапулько, Густаво Петро
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее
В Колумбии конфисковали около 5,7 тонн кокаина, спрятанного в луке-порее