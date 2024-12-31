https://ria.ru/20241231/kishinev-1992160737.html

В Кишиневе отключили новогоднюю подсветку для экономии электроэнергии

В Кишиневе отключили новогоднюю подсветку для экономии электроэнергии - РИА Новости, 31.12.2024

В Кишиневе отключили новогоднюю подсветку для экономии электроэнергии

Администрация Кишинева приняли решение сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, заявил во вторник мэр молдавской столицы Иван РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T14:43:00+03:00

2024-12-31T14:43:00+03:00

2024-12-31T14:56:00+03:00

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КИШИНЕВ 31 дек — РИА Новости. Администрация Кишинева приняли решение сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, заявил во вторник мэр молдавской столицы Иван Чебан. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов. "С 1 на 2 января декоративная подсветка зданий и улиц будет полностью отключена. Исключение составят главные елки города — на площади Великого национального собрания и Соборной площади. Их лампочки будут зажигаться вместе с уличным освещением и работать до 23:30 (00:30 мск).Это временная мера, направленная на снижение энергопотребления в праздничный период", — цитирует Чебана пресс-служба мэрии Кишинева. Отмечается, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января все украшения и подсветка в городе будут работать в полном объеме. Иллюминация на елках останется включенной до 14 января. "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241228/sandu-1991881712.html

https://ria.ru/20241226/energetika-1991530302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, газпром, молдовагаз