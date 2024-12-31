https://ria.ru/20241231/kazn-1992186985.html

NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни

NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни - РИА Новости, 31.12.2024

NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни

Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, сообщает газета New York... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:57:00+03:00

2024-12-31T19:57:00+03:00

2024-12-31T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, сообщает газета New York Post. По информации издания, военный апелляционный суд в понедельник аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, который в августе отменил досудебную сделку между обвинением и тремя террористами - Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави - о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение. "Остин не смог добиться отмены удручающих соглашений, которые могут избавить их (террористов - ред.) от смертной казни… Это решение дает возможность Мухаммаду, организатору терактов 11 сентября 2001 года, и его сообщникам признать вину на слушании на следующей неделе", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что у Остина будет возможность оспорить это решение суда. Ранее СМИ отмечали, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств. Обвиняемые подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в терактах погибли 2977 человек.

https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, нью-йорк (город), гуантанамо (город), ллойд остин