Рейтинг@Mail.ru
NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 31.12.2024 (обновлено: 21:52 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/kazn-1992186985.html
NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни
NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни - РИА Новости, 31.12.2024
NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни
Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, сообщает газета New York... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:57:00+03:00
2024-12-31T21:52:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
гуантанамо (город)
ллойд остин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147654/78/1476547874_0:208:1992:1329_1920x0_80_0_0_30bae4fc012e165fe4cc87c6de27aab0.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, сообщает газета New York Post. По информации издания, военный апелляционный суд в понедельник аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, который в августе отменил досудебную сделку между обвинением и тремя террористами - Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави - о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение. "Остин не смог добиться отмены удручающих соглашений, которые могут избавить их (террористов - ред.) от смертной казни… Это решение дает возможность Мухаммаду, организатору терактов 11 сентября 2001 года, и его сообщникам признать вину на слушании на следующей неделе", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что у Остина будет возможность оспорить это решение суда. Ранее СМИ отмечали, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств. Обвиняемые подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в терактах погибли 2977 человек.
https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html
https://ria.ru/20240803/smi-1963808724.html
сша
нью-йорк (город)
гуантанамо (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147654/78/1476547874_0:21:1992:1515_1920x0_80_0_0_6aefae4cd28a6e801c26e5c3acd00a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), гуантанамо (город), ллойд остин
В мире, США, Нью-Йорк (город), Гуантанамо (город), Ллойд Остин
NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни

NYP: трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни

© AP Photo / Chao Soi CheongВо время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Chao Soi Cheong
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, сообщает газета New York Post.
По информации издания, военный апелляционный суд в понедельник аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, который в августе отменил досудебную сделку между обвинением и тремя террористами - Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави - о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь
24 августа 2024, 23:11
«
"Остин не смог добиться отмены удручающих соглашений, которые могут избавить их (террористов - ред.) от смертной казни… Это решение дает возможность Мухаммаду, организатору терактов 11 сентября 2001 года, и его сообщникам признать вину на слушании на следующей неделе", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что у Остина будет возможность оспорить это решение суда.
Ранее СМИ отмечали, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств.
Обвиняемые подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в терактах погибли 2977 человек.
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
СМИ: Остин отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
3 августа 2024, 03:32
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Гуантанамо (город)Ллойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала