NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни
NYP: трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни
© AP Photo / Chao Soi CheongВо время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Chao Soi Cheong
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, сообщает газета New York Post.
По информации издания, военный апелляционный суд в понедельник аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, который в августе отменил досудебную сделку между обвинением и тремя террористами - Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави - о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение.
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"Остин не смог добиться отмены удручающих соглашений, которые могут избавить их (террористов - ред.) от смертной казни… Это решение дает возможность Мухаммаду, организатору терактов 11 сентября 2001 года, и его сообщникам признать вину на слушании на следующей неделе", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что у Остина будет возможность оспорить это решение суда.
Ранее СМИ отмечали, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств.
Обвиняемые подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в терактах погибли 2977 человек.
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