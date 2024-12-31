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Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели - РИА Новости, 31.12.2024
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23:16 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/gruziya-1992196080.html
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели - РИА Новости, 31.12.2024
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели
Оппозиционно настроенное население Грузии встречает новый год на проспекте Руставели, где накрыт большой новогодний стол, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:16:00+03:00
2024-12-31T23:16:00+03:00
тбилиси
грузия
в мире
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 31 дек - РИА Новости. Оппозиционно настроенное население Грузии встречает новый год на проспекте Руставели, где накрыт большой новогодний стол, передает корреспондент РИА Новости. Проспект Руставели перекрыт, столы расставлены с площади Свободы до гостиницы Марриот. Участники акции приносят собой еду и напитки, угощают друг друга сладостями. Новогодний стол символично украшен в цвета флага Грузии, белый и красный. К акции планирует присоединиться экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря. Она намерена выступить с заявлением. Акции начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Акции протеста в последнее время стали более спокойными, митингующие больше не закидывают здание парламента петардами и бутылками, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.
https://ria.ru/20241224/gruziya-1990988104.html
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тбилиси, грузия, в мире, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
Тбилиси, Грузия, В мире, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели

Оппозиция накрыла новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 дек - РИА Новости. Оппозиционно настроенное население Грузии встречает новый год на проспекте Руставели, где накрыт большой новогодний стол, передает корреспондент РИА Новости.
Проспект Руставели перекрыт, столы расставлены с площади Свободы до гостиницы Марриот. Участники акции приносят собой еду и напитки, угощают друг друга сладостями. Новогодний стол символично украшен в цвета флага Грузии, белый и красный.
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К акции планирует присоединиться экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря. Она намерена выступить с заявлением.
Акции начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акции протеста в последнее время стали более спокойными, митингующие больше не закидывают здание парламента петардами и бутылками, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.
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