https://ria.ru/20241231/gruziya-1992196080.html
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели - РИА Новости, 31.12.2024
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели
Оппозиционно настроенное население Грузии встречает новый год на проспекте Руставели, где накрыт большой новогодний стол, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:16:00+03:00
2024-12-31T23:16:00+03:00
2024-12-31T23:16:00+03:00
тбилиси
грузия
в мире
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989530468_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7929ac93ec5c68be1a34d0b7aae8f289.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек - РИА Новости. Оппозиционно настроенное население Грузии встречает новый год на проспекте Руставели, где накрыт большой новогодний стол, передает корреспондент РИА Новости. Проспект Руставели перекрыт, столы расставлены с площади Свободы до гостиницы Марриот. Участники акции приносят собой еду и напитки, угощают друг друга сладостями. Новогодний стол символично украшен в цвета флага Грузии, белый и красный. К акции планирует присоединиться экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря. Она намерена выступить с заявлением. Акции начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Акции протеста в последнее время стали более спокойными, митингующие больше не закидывают здание парламента петардами и бутылками, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.
https://ria.ru/20241224/gruziya-1990988104.html
https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989530468_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_9e1f1408e82cf13913d39852b48c4389.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, грузия, в мире, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
Тбилиси, Грузия, В мире, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели
Оппозиция накрыла новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси