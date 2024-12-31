https://ria.ru/20241231/gruziya-1992189339.html

Франция, Польша и ФРГ отменят безвизовый въезд по диппаспорту Грузии

Франция, Польша и ФРГ отменят безвизовый въезд по диппаспорту Грузии - РИА Новости, 31.12.2024

Франция, Польша и ФРГ отменят безвизовый въезд по диппаспорту Грузии

Страны "Веймарского треугольника" (Польша, Германия, Франция) отменяют безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов Грузии, говорится в заявлении... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T20:43:00+03:00

2024-12-31T20:43:00+03:00

2024-12-31T21:22:00+03:00

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ВАРШАВА, 31 дек — РИА Новости. Страны "Веймарского треугольника" (Польша, Германия, Франция) отменяют безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов Грузии, говорится в заявлении этой группы, распространенном МИД Польши. "Мы реализуем решение ЕС об отмене безвизового режима для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов", — говорится в сообщении.Также вышеуказанные страны обещают рассмотреть в отношении Грузии "дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне". Такая позиция объясняется в заявлении произошедшими недавно в Грузии политическими переменами. "Мы, министры иностранных дел "Веймарского треугольника", серьезно обеспокоены политическим кризисом, который произошел в Грузии после парламентских выборов 26 октября и после решения партии "Грузинская мечта" заморозить процесс вступления в ЕС", — говорится в нем.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. В октябре Еврокомиссия в регулярном отчете по прогрессу стран — кандидатов в Евросоюз сообщила, что процесс членства Грузии в ЕС "фактически остановлен", и призвала Тбилиси провести всеобъемлющую избирательную реформу.

https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html

https://ria.ru/20241230/gruzija-1992069709.html

https://ria.ru/20241229/zurabishvili--1991972057.html

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в мире, грузия, польша, германия, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, еврокомиссия, франция, тбилиси