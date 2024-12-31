https://ria.ru/20241231/grunt-1992159857.html

На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта

На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта - РИА Новости, 31.12.2024

На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта

Специальная рабочая группа создается на Кубани для поиска эффективных методов очистки грунта с пляжей в Анапе в Темрюкском районе, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T14:26:00+03:00

2024-12-31T14:26:00+03:00

2024-12-31T14:26:00+03:00

анапа

темрюкский район

москва

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Специальная рабочая группа создается на Кубани для поиска эффективных методов очистки грунта с пляжей в Анапе в Темрюкском районе, сообщили в оперативном штабе региона. "Для поиска наиболее эффективных способов очистки вывезенного с пляжей Анапы и Темрюкского района грунта создают специальную рабочую группу", - говорится в Telegram-канале оперштаба. Поясняется, что задача рабочей группы – выбирать наиболее эффективные методы в рамках промышленных масштабов по технологии очистки от мазутных загрязнений вывезенного с пляжей Анапы песка с нефтепродуктами, а также наиболее быстрых очистки от мазута галечных пляжей. Уточняется, что в группу специалистов войдут учёные Кубани и Москвы, обладающие опытом работы по ликвидации нефтепродуктов. "Необходимо в сжатые сроки систематизировать все предложения и технологии, выбрать наиболее эффективные для работы с тем типом нефтепродуктов, с которыми столкнулся Краснодарский край - топочного мазута марки М100. Важное условие - чтобы технология была готова к применению с конкретными сроками реализации", - заключили в оперштабе. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

темрюкский район

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анапа, темрюкский район, москва, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе