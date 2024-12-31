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На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта - РИА Новости, 31.12.2024
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14:26 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/grunt-1992159857.html
На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта
На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта - РИА Новости, 31.12.2024
На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта
Специальная рабочая группа создается на Кубани для поиска эффективных методов очистки грунта с пляжей в Анапе в Темрюкском районе, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T14:26:00+03:00
2024-12-31T14:26:00+03:00
анапа
темрюкский район
москва
владимир путин
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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Специальная рабочая группа создается на Кубани для поиска эффективных методов очистки грунта с пляжей в Анапе в Темрюкском районе, сообщили в оперативном штабе региона. "Для поиска наиболее эффективных способов очистки вывезенного с пляжей Анапы и Темрюкского района грунта создают специальную рабочую группу", - говорится в Telegram-канале оперштаба. Поясняется, что задача рабочей группы – выбирать наиболее эффективные методы в рамках промышленных масштабов по технологии очистки от мазутных загрязнений вывезенного с пляжей Анапы песка с нефтепродуктами, а также наиболее быстрых очистки от мазута галечных пляжей. Уточняется, что в группу специалистов войдут учёные Кубани и Москвы, обладающие опытом работы по ликвидации нефтепродуктов. "Необходимо в сжатые сроки систематизировать все предложения и технологии, выбрать наиболее эффективные для работы с тем типом нефтепродуктов, с которыми столкнулся Краснодарский край - топочного мазута марки М100. Важное условие - чтобы технология была готова к применению с конкретными сроками реализации", - заключили в оперштабе. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
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анапа
темрюкский район
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60
анапа, темрюкский район, москва, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Темрюкский район, Москва, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани создают группу для поиска эффективных способов очистки грунта

Оперштаб: на Кубани создадут рабочую группу для поиска способов очистки грунта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Специальная рабочая группа создается на Кубани для поиска эффективных методов очистки грунта с пляжей в Анапе в Темрюкском районе, сообщили в оперативном штабе региона.
«
"Для поиска наиболее эффективных способов очистки вывезенного с пляжей Анапы и Темрюкского района грунта создают специальную рабочую группу", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
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Поясняется, что задача рабочей группы – выбирать наиболее эффективные методы в рамках промышленных масштабов по технологии очистки от мазутных загрязнений вывезенного с пляжей Анапы песка с нефтепродуктами, а также наиболее быстрых очистки от мазута галечных пляжей.
Уточняется, что в группу специалистов войдут учёные Кубани и Москвы, обладающие опытом работы по ликвидации нефтепродуктов. "Необходимо в сжатые сроки систематизировать все предложения и технологии, выбрать наиболее эффективные для работы с тем типом нефтепродуктов, с которыми столкнулся Краснодарский край - топочного мазута марки М100. Важное условие - чтобы технология была готова к применению с конкретными сроками реализации", - заключили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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АнапаТемрюкский районМоскваВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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