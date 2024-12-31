https://ria.ru/20241231/gosduma-1992121132.html

В Госдуме предупредили о штрафах за продажу пиротехники несовершеннолетним

В Госдуме предупредили о штрафах за продажу пиротехники несовершеннолетним - РИА Новости, 31.12.2024

В Госдуме предупредили о штрафах за продажу пиротехники несовершеннолетним

За продажу пиротехники лицам младше 16 лет продавцам грозит штраф до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара, рассказал РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T02:47:00+03:00

2024-12-31T02:47:00+03:00

2024-12-31T06:15:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За продажу пиротехники лицам младше 16 лет продавцам грозит штраф до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). "Хочу напомнить, что нельзя продавать пиротехнику детям младше 16 лет, это минимальный возраст указывается производителем. Штраф по статье 14.2 КоАП РФ — от 30 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией. Но есть исключение — пиротехника первого класса — хлопушки, свечи бенгальские, которые можно продавать детям от 10 лет. При этом возраст, с которого можно купить конкретное изделие, указывается на упаковке непосредственно производителем. Если есть сомнения, надо спрашивать паспорт", — рассказал Кошелев. Парламентарий добавил, что одна из задач родителей перед праздниками заключается в том, чтобы объяснить детям, что пиротехнические изделия — не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень осторожно, чтобы избежать посещения травмпункта в новогоднюю ночь. "Не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают серьезные травмы. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред случайным прохожим", — заключил он.

https://ria.ru/20241226/veypy-1991509996.html

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