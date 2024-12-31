https://ria.ru/20241231/flot-1992143929.html

Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров

Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 31.12.2024

Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров

Силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2024

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны."Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров", — отметили в ведомстве.Кроме того, российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили украинское предприятие по изготовлению боеприпасов, а также склады хранения ударных беспилотников.Также Вооруженные силы ударили по скопления боевиков и военной техники ВСУ в 138 районах.Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 103 беспилотника самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения спецоперации.

https://ria.ru/20241231/ft-1992144032.html

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Варвара Скокшина

россия, черноморский флот вмф россии, украина