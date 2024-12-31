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Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 31.12.2024
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11:35 31.12.2024 (обновлено: 14:04 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/flot-1992143929.html
Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 31.12.2024
Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
Силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2024
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россия
черноморский флот вмф россии
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны."Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров", — отметили в ведомстве.Кроме того, российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили украинское предприятие по изготовлению боеприпасов, а также склады хранения ударных беспилотников.Также Вооруженные силы ударили по скопления боевиков и военной техники ВСУ в 138 районах.Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 103 беспилотника самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения спецоперации.
https://ria.ru/20241231/ft-1992144032.html
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россия, черноморский флот вмф россии, украина
Россия, Черноморский флот ВМФ России, Специальная военная операция на Украине, Украина
Российские военные уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров

Силы ЧФ уничтожили за сутки восемь украинских безэкипажных катеров

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
«
"Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров", — отметили в ведомстве.
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Кроме того, российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили украинское предприятие по изготовлению боеприпасов, а также склады хранения ударных беспилотников.
Также Вооруженные силы ударили по скопления боевиков и военной техники ВСУ в 138 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 103 беспилотника самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерноморский флот ВМФ РоссииУкраина
 
 
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