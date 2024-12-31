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Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье
Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье - РИА Новости, 31.12.2024
Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье
Енотов угостили салатом оливье в Новый год в барнаульском зоопарке, сообщили в учреждении. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:53:00+03:00
2024-12-31T15:53:00+03:00
2024-12-31T16:03:00+03:00
барнаул
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БАРНАУЛ , 31 дек – РИА Новости. Енотов угостили салатом оливье в Новый год в барнаульском зоопарке, сообщили в учреждении. Видео с новогодней трапезой енотов выложили в Telegram-канале учреждения. На нем видно, как для енотов приготовили несколько тарелок специального оливье. Животные настолько обрадовались необычному блюду, что один из них попытался унести тарелку в свой домик и перевернул ее. Однако это не помешало им всем вместе полакомиться новогодним угощением.
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Еноты в барнаульском зоопарке
зоопарк
2024-12-31T15:53
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барнаул, еноты, животные, новый год 2025, оливье (салат)
Барнаул, еноты, Животные, Новый год 2025, Оливье (салат), Хорошие новости
Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье
В барнаульском зоопарке енотов угостили салатом оливье в Новый год