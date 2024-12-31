https://ria.ru/20241231/enoty-1992168417.html

Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье

Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье - РИА Новости, 31.12.2024

Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье

Енотов угостили салатом оливье в Новый год в барнаульском зоопарке, сообщили в учреждении. РИА Новости, 31.12.2024

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барнаул

еноты

животные

новый год 2025

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БАРНАУЛ , 31 дек – РИА Новости. Енотов угостили салатом оливье в Новый год в барнаульском зоопарке, сообщили в учреждении. Видео с новогодней трапезой енотов выложили в Telegram-канале учреждения. На нем видно, как для енотов приготовили несколько тарелок специального оливье. Животные настолько обрадовались необычному блюду, что один из них попытался унести тарелку в свой домик и перевернул ее. Однако это не помешало им всем вместе полакомиться новогодним угощением.

https://ria.ru/20241226/medved-1991376555.html

барнаул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

барнаул, еноты, животные, новый год 2025, оливье (салат)