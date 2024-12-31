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В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
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23:01 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/elektrosnabzhenie-1992195744.html
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
Прерванное после ракетного обстрела ВСУ на курский Льгов электроснабжение было возобновлено, в домах восстановлен тепловой контур, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:01:00+03:00
2024-12-31T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
льгов
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 дек - РИА Новости. Прерванное после ракетного обстрела ВСУ на курский Льгов электроснабжение было возобновлено, в домах восстановлен тепловой контур, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "После варварского обстрела ВСУ - Льгов вновь возвращается к мирной жизни. Город восстанавливается от последствий ракетного удара нацистов. Уже к середине дня энергоснабжение во Льгове было полностью возобновлено. Проведена уборка улиц. Во всех домах - восстановлен тепловой контур, разбитые стекла - затянуты пленкой", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, наибольший ущерб нанесен восьмиквартирному двухэтажному дому. Уточняется, что все жители временно отселены, а их квартиры взяты под охрану полицией. "Коллеги из городской администрации развезли людям все необходимое (продукты, средства гигиены, лекарства), детям - вручили новогодние подарки. Со всеми - находимся на связи", - сообщил врио губернатора региона.
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происшествия, жкх, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Хинштейн: электроснабжение в курском Льгове после обстрела ВСУ возобновили

© Александр Хинштейн/TelegramПоследствия ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области
Последствия ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Александр Хинштейн/Telegram
Последствия ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 31 дек - РИА Новости. Прерванное после ракетного обстрела ВСУ на курский Льгов электроснабжение было возобновлено, в домах восстановлен тепловой контур, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«
"После варварского обстрела ВСУ - Льгов вновь возвращается к мирной жизни. Город восстанавливается от последствий ракетного удара нацистов. Уже к середине дня энергоснабжение во Льгове было полностью возобновлено. Проведена уборка улиц. Во всех домах - восстановлен тепловой контур, разбитые стекла - затянуты пленкой", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, наибольший ущерб нанесен восьмиквартирному двухэтажному дому. Уточняется, что все жители временно отселены, а их квартиры взяты под охрану полицией.
"Коллеги из городской администрации развезли людям все необходимое (продукты, средства гигиены, лекарства), детям - вручили новогодние подарки. Со всеми - находимся на связи", - сообщил врио губернатора региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХЛьговКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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