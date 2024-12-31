https://ria.ru/20241231/elektrosnabzhenie-1992195744.html
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
Прерванное после ракетного обстрела ВСУ на курский Льгов электроснабжение было возобновлено, в домах восстановлен тепловой контур, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:01:00+03:00
2024-12-31T23:01:00+03:00
2024-12-31T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 дек - РИА Новости. Прерванное после ракетного обстрела ВСУ на курский Льгов электроснабжение было возобновлено, в домах восстановлен тепловой контур, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "После варварского обстрела ВСУ - Льгов вновь возвращается к мирной жизни. Город восстанавливается от последствий ракетного удара нацистов. Уже к середине дня энергоснабжение во Льгове было полностью возобновлено. Проведена уборка улиц. Во всех домах - восстановлен тепловой контур, разбитые стекла - затянуты пленкой", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, наибольший ущерб нанесен восьмиквартирному двухэтажному дому. Уточняется, что все жители временно отселены, а их квартиры взяты под охрану полицией. "Коллеги из городской администрации развезли людям все необходимое (продукты, средства гигиены, лекарства), детям - вручили новогодние подарки. Со всеми - находимся на связи", - сообщил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988054349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
Хинштейн: электроснабжение в курском Льгове после обстрела ВСУ возобновили