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Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией - РИА Новости, 31.12.2024
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12:38 31.12.2024 (обновлено: 12:52 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/ekonomika-1992149584.html
Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией
Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией
Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:38:00+03:00
2024-12-31T12:52:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией

Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
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20 декабря, 10:20
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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