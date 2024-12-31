https://ria.ru/20241231/efimov-1992058155.html
Ефимов: с начала года в Москве льготную аренду получили семь инвесторов
Ефимов: с начала года в Москве льготную аренду получили семь инвесторов - РИА Новости, 31.12.2024
Ефимов: с начала года в Москве льготную аренду получили семь инвесторов
С начала 2024 года московские власти предоставили льготы на аренду земельных участков для семи инвесторов, в числе которых технопарки, промкомплексы и... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:17:00+03:00
2024-12-31T12:17:00+03:00
2024-12-31T12:17:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. С начала 2024 года московские власти предоставили льготы на аренду земельных участков для семи инвесторов, в числе которых технопарки, промкомплексы и инвестиционные приоритетные проекты, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В Москве на землю для эксплуатации промкомплексов, технопарков и строительства объектов инвестиционных приоритетных проектов действует льготная ставка аренды – 0,3%, 0,01% и 0,01% от кадастровой стоимости соответственно. Ставки предоставляются на 10 лет и затрагивают предприятия социально значимых и наукоемких отраслей."С начала 2024 года льготы на аренду земли получили семь инвесторов для восьми участков общей площадью девять гектаров. Благодаря поддержке города они смогут ежегодно экономить около 24 миллионов рублей при строительстве и эксплуатации зданий. Эти меры направлены на стимулирование инвестиций в городскую инфраструктуру и развитие высокотехнологичных предприятий. Благодаря им в столице появляются новые разработки и продукция", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в этом году льготу на аренду земли площадью 5,8 гектара для инвестиционных приоритетных проектов получили три инвестора. Ежегодная экономия для них составит 19,5 миллиона рублей.Льгота предоставлена в том числе для возведения первого в городе пищевого технопарка площадью 10 тысяч квадратных метров.Кроме того, ее выделили для эксплуатации трех технопарков и одного промышленного комплекса. Они смогут экономить более четырех миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20241219/efimov-1990087970.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: с начала года в Москве льготную аренду получили семь инвесторов
Ефимов: Москва с начала года предоставила льготную аренду земли семи инвесторам
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. С начала 2024 года московские власти предоставили льготы на аренду земельных участков для семи инвесторов, в числе которых технопарки, промкомплексы и инвестиционные приоритетные проекты, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В Москве
на землю для эксплуатации промкомплексов, технопарков и строительства объектов инвестиционных приоритетных проектов действует льготная ставка аренды – 0,3%, 0,01% и 0,01% от кадастровой стоимости соответственно. Ставки предоставляются на 10 лет и затрагивают предприятия социально значимых и наукоемких отраслей.
"С начала 2024 года льготы на аренду земли получили семь инвесторов для восьми участков общей площадью девять гектаров. Благодаря поддержке города они смогут ежегодно экономить около 24 миллионов рублей при строительстве и эксплуатации зданий. Эти меры направлены на стимулирование инвестиций в городскую инфраструктуру и развитие высокотехнологичных предприятий. Благодаря им в столице появляются новые разработки и продукция", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в этом году льготу на аренду земли площадью 5,8 гектара для инвестиционных приоритетных проектов получили три инвестора. Ежегодная экономия для них составит 19,5 миллиона рублей.
Льгота предоставлена в том числе для возведения первого в городе пищевого технопарка площадью 10 тысяч квадратных метров.
Кроме того, ее выделили для эксплуатации трех технопарков и одного промышленного комплекса. Они смогут экономить более четырех миллионов рублей в год.