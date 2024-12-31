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Ефимов: в Москве на "Электрозаводской" открыли переход с БКЛ на синюю ветку

Ефимов: в Москве на "Электрозаводской" открыли переход с БКЛ на синюю ветку - РИА Новости, 31.12.2024

Ефимов: в Москве на "Электрозаводской" открыли переход с БКЛ на синюю ветку

В Москве завершились строительные работы по возведению пересадки между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой (БКЛ) и Арбатско-Покровской линий метро,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T14:07:00+03:00

2024-12-31T14:07:00+03:00

2024-12-31T14:07:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В Москве завершились строительные работы по возведению пересадки между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой (БКЛ) и Арбатско-Покровской линий метро, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Подземная пересадка между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий открыта для пассажиров. Ее общая протяженность составляет около 200 метров. Сооружение подземного коридора велось способом горной проходки под путями МЦД-3. Строители прошли его с использованием средств малой механизации и применением специальных методов: цементации и заморозки грунтов", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Ранее пассажиры пересаживались с "Электрозаводской" на синей ветке на одноименную станцию на БКЛ, поднимаясь на улицу. Теперь же они смогут сэкономить время, перейдя под землей.Во время монтажных работ строители проложили около 50 километров электрокабеля, 1 километра трубопроводов и более 500 метров воздуховодов, установили эскалаторы и лифт для маломобильных граждан.Кроме того, в пассажирской зоне были размещены два отреставрированных горельефа "Путейцы" и "Работницы Электрозавода", которые в середине прошлого века были сняты с платформы на синей ветке. В итоге скульптуры установили на стенах построенного перехода между БКЛ и Арбатско-Покровской линией.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии новых подземных пересадок между БКЛ и Калининской веткой на станции "Авиамоторная" и между БКЛ и Арбатско-Покровской линией на "Электрозаводской".

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы