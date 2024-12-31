https://ria.ru/20241231/efimov-1991837422.html

Ефимов: в Москве утвердили 18 проектов планировки территории метро

Ефимов: в Москве утвердили 18 проектов планировки территории метро - РИА Новости, 31.12.2024

Ефимов: в Москве утвердили 18 проектов планировки территории метро

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил 18 проектов планировки территории метро в 2024 году, рассказалзаммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:07:00+03:00

2024-12-31T13:07:00+03:00

2024-12-31T13:07:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

москомархитектура

городское хозяйство москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил 18 проектов планировки территории метро в 2024 году, рассказалзаммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что одним из наиболее важных проектов текущего года стало проектирование Рублево-Архангельской ветки от станции "Липовая Роща" до "Ильинской"."Реализация этого проекта не только значительно сократит время в пути для горожан, но и создаст новые возможности для развития инфраструктуры и бизнеса в прилегающих районах. Открытие Рублево-Архангельской линии улучшит транспортное обслуживание около одного 1 миллиона жителей в семи районах города", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как добавила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, открытие новых станций метро способствует созданию комфортной среды в городе, так как учитываются потребности разных людей, в том числе и маломобильных.

https://ria.ru/20241228/efimov-1991744763.html

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, городское хозяйство москвы, градостроительный комплекс москвы