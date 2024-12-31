Ефимов: в Москве утвердили 18 проектов планировки территории метро
Ефимов: в Москве утвердили 18 проектов планировки территории метро с начала года
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил 18 проектов планировки территории метро в 2024 году, рассказалзаммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что одним из наиболее важных проектов текущего года стало проектирование Рублево-Архангельской ветки от станции "Липовая Роща" до "Ильинской".
"Реализация этого проекта не только значительно сократит время в пути для горожан, но и создаст новые возможности для развития инфраструктуры и бизнеса в прилегающих районах. Открытие Рублево-Архангельской линии улучшит транспортное обслуживание около одного 1 миллиона жителей в семи районах города", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как добавила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, открытие новых станций метро способствует созданию комфортной среды в городе, так как учитываются потребности разных людей, в том числе и маломобильных.