https://ria.ru/20241231/dzheordzhesku-1992188431.html

Суд в Румынии отклонил иск Джеорджеску о признании выборов легитимными

Суд в Румынии отклонил иск Джеорджеску о признании выборов легитимными - РИА Новости, 31.12.2024

Суд в Румынии отклонил иск Джеорджеску о признании выборов легитимными

Апелляционный суд Бухареста отклонил иск оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, пытавшегося оспорить решения Центрального избирательного бюро (BEC) об... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T20:32:00+03:00

2024-12-31T20:32:00+03:00

2024-12-31T20:32:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Бухареста отклонил иск оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, пытавшегося оспорить решения Центрального избирательного бюро (BEC) об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, передает телеканал Digi24. Слушания по делу начались в понедельник. Адвокаты Джеорджеску потребовали отвода судьи Кристины Арделян, обвиняя ее в предвзятости, однако это ходатайство было отклонено. Во вторник суд продолжил рассмотрение дела на фоне протеста сторонников политика, которые требовали справедливого вердикта. "Суд отклонил иск Джеорджеску, требовавшего отменить три решения Центрального избирательного бюро (BEC), принятые после аннулирования президентских выборов Конституционным судом. Иск расценен как необоснованный", - отмечается в сюжете телеканала. Соответствующее решение может быть обжаловано в течение пяти дней в вышестоящей инстанции. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, проводивший активную кампанию в TikTok. Его основная соперница Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов после рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и государственных структур. В качестве доказательств были представлены рассекреченные документы, согласно которым кампания прошла с нарушениями. Президент Клаус Йоханнис заявил, что МВД и спецслужбы выявили значительные нарушения. По их данным, сотни блогеров получали оплату за продвижение Джеорджеску, а в TikTok использовались более 25 тысяч аккаунтов, активность которых резко возросла за две недели до выборов. Управление аккаунтами осуществлялось через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html

https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html

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в мире, румыния, бухарест, сша, клаус йоханнис, нато, президентские выборы в румынии — 2024