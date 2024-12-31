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СМИ: суд в Румынии отложил на вторник решение по иску Джеорджеску - РИА Новости, 31.12.2024
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02:34 31.12.2024 (обновлено: 05:51 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/dzheordzhesku-1992120840.html
СМИ: суд в Румынии отложил на вторник решение по иску Джеорджеску
СМИ: суд в Румынии отложил на вторник решение по иску Джеорджеску - РИА Новости, 31.12.2024
СМИ: суд в Румынии отложил на вторник решение по иску Джеорджеску
Апелляционный суд Бухареста отложил на вторник вынесение решения по ходатайству оппозиционера Кэлина Джеорджеску, который оспаривает аннулирование результатов... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T02:34:00+03:00
2024-12-31T05:51:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Бухареста отложил на вторник вынесение решения по ходатайству оппозиционера Кэлина Джеорджеску, который оспаривает аннулирование результатов первого тура президентских выборов, передает телеканал Realitatea Plus. Апелляционный суд Бухареста рассматривал иск адвокатов политика об отмене решения Конституционного суда Румынии, аннулировавшего результаты первого тура президентских выборов, которые прошли 24 ноября. Несколько тысяч сторонников Джеорджеску пикетировали в понедельник у здания инстанции, требуя справедливого решения. "Судебное слушание было отложено на вторник, 31 декабря. Судья Кристина Арделяну взяла самоотвод. Сам Джерорджеску, который присутствовал на заседании, заявил, что не было представлено ни одного доказательства, подтверждающего подозрения, ставшие основанием для аннулирования выборов", - сообщает телеканал. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Президент Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, где было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, клаус йоханнис, tiktok, нато
В мире, Румыния, Бухарест, США, Клаус Йоханнис, TikTok, НАТО
СМИ: суд в Румынии отложил на вторник решение по иску Джеорджеску

Realitatea Plus: суд Бухареста отложил решение по иску Джеорджеску на вторник

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Бухареста отложил на вторник вынесение решения по ходатайству оппозиционера Кэлина Джеорджеску, который оспаривает аннулирование результатов первого тура президентских выборов, передает телеканал Realitatea Plus.
Апелляционный суд Бухареста рассматривал иск адвокатов политика об отмене решения Конституционного суда Румынии, аннулировавшего результаты первого тура президентских выборов, которые прошли 24 ноября. Несколько тысяч сторонников Джеорджеску пикетировали в понедельник у здания инстанции, требуя справедливого решения.
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"Судебное слушание было отложено на вторник, 31 декабря. Судья Кристина Арделяну взяла самоотвод. Сам Джерорджеску, который присутствовал на заседании, заявил, что не было представлено ни одного доказательства, подтверждающего подозрения, ставшие основанием для аннулирования выборов", - сообщает телеканал.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
Президент Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, где было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
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В миреРумынияБухарестСШАКлаус ЙоханнисTikTokНАТО
 
 
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