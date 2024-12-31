https://ria.ru/20241231/durov-1992181240.html

Дуров высказался о блокировке российских Telegram-каналов в ЕС

Дуров высказался о блокировке российских Telegram-каналов в ЕС - РИА Новости, 31.12.2024

Дуров высказался о блокировке российских Telegram-каналов в ЕС

У российских пользователей Telegram в ситуации с блокировкой каналов СМИ оказалось больше свободы, чем у жителей Евросоюза, заявил основатель мессенджера Павел... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T18:21:00+03:00

2024-12-31T18:21:00+03:00

2024-12-31T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. У российских пользователей Telegram в ситуации с блокировкой каналов СМИ оказалось больше свободы, чем у жителей Евросоюза, заявил основатель мессенджера Павел Дуров."Доступ к определенным российским СМИ был ограничен в ЕС в рамках санкций. В то же время все Telegram-каналы западных СМИ остаются в свободном доступе в России. Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейских пользователи?" — подчеркнул он.В минувшую субботу стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, были закрыты ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.

https://ria.ru/20241229/smi-1992022086.html

https://ria.ru/20241213/durov-1988932499.html

https://ria.ru/20241223/mask-1990853738.html

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в мире, технологии, россия, европа, павел дуров, евросоюз, telegram, санкции в отношении россии