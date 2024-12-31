Дуров высказался о блокировке российских Telegram-каналов в ЕС
Дуров сравнил свободу пользователей Telegram в России и Евросоюзе
Мессенджер Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. У российских пользователей Telegram в ситуации с блокировкой каналов СМИ оказалось больше свободы, чем у жителей Евросоюза, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
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"Доступ к определенным российским СМИ был ограничен в ЕС в рамках санкций. В то же время все Telegram-каналы западных СМИ остаются в свободном доступе в России. Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейских пользователи?" — подчеркнул он.
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В минувшую субботу стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, были закрыты ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.
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