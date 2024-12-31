Стало известно, что скоро ждет человечество: глобальный прогноз — 2025

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Общепланетарные форсайт-тренды были озвучены, а затем подробно расшифрованы и показаны на Форуме будущего в Дубае (Dubai Future Forum).

Это крупнейший в мире съезд футурологов, экспертов и организаций, специализирующихся на проектировании будущего. Форум собрал более 150 спикеров со всего мира и 2500 экспертов, а также представителей 100 международных организаций. За его работой следили онлайн более двух миллионов человек.