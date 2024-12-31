https://ria.ru/20241231/chita-1992129496.html
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру - РИА Новости, 31.12.2024
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру
Водитель Range Rover на большой скорости въехал в машину ДПС и фуру под Читой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T08:01:00+03:00
2024-12-31T08:01:00+03:00
2024-12-31T15:24:00+03:00
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 31 дек — РИА Новости. Водитель Range Rover на большой скорости въехал в машину ДПС и фуру под Читой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. "По предварительной информации, скрывавшийся от сотрудников полиции водитель Range Rover на высокой скорости совершил столкновение с автомашиной ДПС, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с фурой", — уточнили в ведомстве. Прокуратура Черновского района Читы взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок инцидента. Машина была без номеров.
https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html
чита
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру
Под Читой уходивший от погони водитель въехал в машину ДПС и фуру