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Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру - РИА Новости, 31.12.2024
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08:01 31.12.2024 (обновлено: 15:24 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/chita-1992129496.html
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру - РИА Новости, 31.12.2024
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру
Водитель Range Rover на большой скорости въехал в машину ДПС и фуру под Читой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T08:01:00+03:00
2024-12-31T15:24:00+03:00
происшествия
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ЧИТА, 31 дек — РИА Новости. Водитель Range Rover на большой скорости въехал в машину ДПС и фуру под Читой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. "По предварительной информации, скрывавшийся от сотрудников полиции водитель Range Rover на высокой скорости совершил столкновение с автомашиной ДПС, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с фурой", — уточнили в ведомстве. Прокуратура Черновского района Читы взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок инцидента. Машина была без номеров.
https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру

Под Читой уходивший от погони водитель въехал в машину ДПС и фуру

© Фото : Прокуратура Забайкальского края/TelegramМесто происшествия, где уходивший от погони водитель въехал в машину ДПС и фуру под Читой. 31 декабря 2024 года
Место происшествия, где уходивший от погони водитель въехал в машину ДПС и фуру под Читой. 31 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Место происшествия, где уходивший от погони водитель въехал в машину ДПС и фуру под Читой. 31 декабря 2024 года
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ЧИТА, 31 дек — РИА Новости. Водитель Range Rover на большой скорости въехал в машину ДПС и фуру под Читой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
«
"По предварительной информации, скрывавшийся от сотрудников полиции водитель Range Rover на высокой скорости совершил столкновение с автомашиной ДПС, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с фурой", — уточнили в ведомстве.
Прокуратура Черновского района Читы взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок инцидента.
Машина была без номеров.
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