https://ria.ru/20241231/chita-1992129496.html

Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру

Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру - РИА Новости, 31.12.2024

Под Читой водитель въехал в машину ДПС и фуру

Водитель Range Rover на большой скорости въехал в машину ДПС и фуру под Читой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T08:01:00+03:00

2024-12-31T08:01:00+03:00

2024-12-31T15:24:00+03:00

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 31 дек — РИА Новости. Водитель Range Rover на большой скорости въехал в машину ДПС и фуру под Читой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. "По предварительной информации, скрывавшийся от сотрудников полиции водитель Range Rover на высокой скорости совершил столкновение с автомашиной ДПС, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с фурой", — уточнили в ведомстве. Прокуратура Черновского района Читы взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок инцидента. Машина была без номеров.

https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html

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забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, чита, забайкальский край