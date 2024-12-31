https://ria.ru/20241231/britanija-1992183305.html

В британских городах отменили новогодние мероприятия, пишет Guardian

В британских городах отменили новогодние мероприятия, пишет Guardian - РИА Новости, 31.12.2024

В британских городах отменили новогодние мероприятия, пишет Guardian

Ряд городов Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за сильного ветра и дождя, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T18:52:00+03:00

2024-12-31T18:52:00+03:00

2024-12-31T18:52:00+03:00

великобритания

ньюкасл

шотландия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ряд городов Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за сильного ветра и дождя, сообщает газета Guardian. "Из-за прогнозируемых сильных ветров были отменены мероприятия в честь 2025 года в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне", - пишет газета. Газета отмечает, что метеорологическая служба Британии выпустила целый ряд предупреждений о непогоде практически на всей территории страны вплоть до четверга, 2 января. Газета Mirror при этом отмечает, что ведомство предупредило жителей севера Шотландии о возможной опасности для жизни из-за сильных дождей. По информации Guardian, ассоциация железнодорожных транспортных компаний National Rail предупредила о возможных перебоях с сообщением поездов по всей Великобритании до четверга из-за дождей, снега и ветра. Ранее все уличные мероприятия по случаю новогоднего праздника Хогманай в шотландской столице Эдинбурге были отменены из-за непогоды.

https://ria.ru/20241231/kishinev-1992160737.html

великобритания

ньюкасл

шотландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, ньюкасл, шотландия