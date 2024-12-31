В британских городах отменили новогодние мероприятия, пишет Guardian
Guardian: в британских городах отменили мероприятия к Новому году из-за непогоды
© AP Photo / Matt DunhamРождественская елка, установленная на Трафальгарской площади в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Рождественская елка, установленная на Трафальгарской площади в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ряд городов Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за сильного ветра и дождя, сообщает газета Guardian.
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"Из-за прогнозируемых сильных ветров были отменены мероприятия в честь 2025 года в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне", - пишет газета.
Газета отмечает, что метеорологическая служба Британии выпустила целый ряд предупреждений о непогоде практически на всей территории страны вплоть до четверга, 2 января.
Газета Mirror при этом отмечает, что ведомство предупредило жителей севера Шотландии о возможной опасности для жизни из-за сильных дождей.
По информации Guardian, ассоциация железнодорожных транспортных компаний National Rail предупредила о возможных перебоях с сообщением поездов по всей Великобритании до четверга из-за дождей, снега и ветра.
Ранее все уличные мероприятия по случаю новогоднего праздника Хогманай в шотландской столице Эдинбурге были отменены из-за непогоды.