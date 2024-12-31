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ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 31.12.2024
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12:51 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/bespilotniki-1992151030.html
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 31.12.2024
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:51:00+03:00
2024-12-31T12:51:00+03:00
безопасность
астраханская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого декабря т.г. в период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html
астраханская область
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безопасность, астраханская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Астраханская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами

ПВО сбила семь украинских беспилотников над пятью российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцать первого декабря т.г. в период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.
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БезопасностьАстраханская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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