https://ria.ru/20241231/bespilotniki-1992151030.html
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 31.12.2024
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:51:00+03:00
2024-12-31T12:51:00+03:00
2024-12-31T12:51:00+03:00
безопасность
астраханская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого декабря т.г. в период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, астраханская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Астраханская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила семь украинских беспилотников над пятью российскими регионами