https://ria.ru/20241231/bespilotniki-1992151030.html

ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами

ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 31.12.2024

ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:51:00+03:00

2024-12-31T12:51:00+03:00

2024-12-31T12:51:00+03:00

безопасность

астраханская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого декабря т.г. в период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html

астраханская область

республика крым

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Варвара Скокшина

безопасность, астраханская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)