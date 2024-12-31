https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992140102.html
Над Северной Осетией сбили второй беспилотник
Над Северной Осетией сбили второй беспилотник - РИА Новости, 31.12.2024
Над Северной Осетией сбили второй беспилотник
Еще один беспилотник сбит над Северной Осетией, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:49:00+03:00
2024-12-31T10:49:00+03:00
2024-12-31T10:56:00+03:00
республика северная осетия - алания
происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит над Северной Осетией, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло."10:20. Пригородный район. Еще один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет. С момента объявления беспилотной опасности в 4:00 работает оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Еще раз напоминаю: доверяйте только проверенной информации и не реагируйте на провокации! Все оперативные сведения публикую здесь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241230/obstrel-1992114107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, происшествия
Республика Северная Осетия - Алания, Происшествия
Над Северной Осетией сбили второй беспилотник
Над Северной Осетией сбили второй беспилотник, жертв и разрушений нет