https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992139077.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 31.12.2024
В Брянской области сбили беспилотник
Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:28:00+03:00
2024-12-31T10:28:00+03:00
2024-12-31T10:28:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20241231/pozhar-1992124794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник, пострадавших нет