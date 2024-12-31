https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992139077.html

В Брянской области сбили беспилотник

В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 31.12.2024

В Брянской области сбили беспилотник

Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:28:00+03:00

2024-12-31T10:28:00+03:00

2024-12-31T10:28:00+03:00

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20241231/pozhar-1992124794.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)