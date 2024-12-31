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В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник - РИА Новости, 31.12.2024
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09:36 31.12.2024 (обновлено: 11:08 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992133873.html
В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник
В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник - РИА Новости, 31.12.2024
В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник
Беспилотник сбит над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:36:00+03:00
2024-12-31T11:08:00+03:00
безопасность
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Беспилотник сбит над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет. С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241231/pvo-1992127252.html
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безопасность, республика северная осетия - алания
Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник

В Северной Осетии над полигоном Шалхи сбили беспилотник

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Беспилотник сбит над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет. С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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