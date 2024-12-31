https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992133873.html

В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник

В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник - РИА Новости, 31.12.2024

В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник

Беспилотник сбит над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:36:00+03:00

2024-12-31T09:36:00+03:00

2024-12-31T11:08:00+03:00

безопасность

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Беспилотник сбит над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет. С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/pvo-1992127252.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, республика северная осетия - алания