https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992128092.html

ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью

ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 31.12.2024

ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью

Силами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T07:04:00+03:00

2024-12-31T07:04:00+03:00

2024-12-31T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Силами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992126475.html

брянская область

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)