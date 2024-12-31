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ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью
ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 31.12.2024
ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью
Силами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T07:04:00+03:00
2024-12-31T07:04:00+03:00
2024-12-31T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Силами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в Telegram-канале.
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили 19 БПЛА ВСУ самолетного типа над Брянской областью