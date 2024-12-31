https://ria.ru/20241231/belousov-1992172115.html

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом и подчеркнул, что 2024-й был годом не только ратных... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:28:00+03:00

2024-12-31T16:28:00+03:00

2024-12-31T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом и подчеркнул, что 2024-й был годом не только ратных подвигов, но и испытаний, а также стойкости бойцов. "Уважаемые товарищи! Завершается 2024-й год. Он запомнится не только ратными подвигами и трудовыми достижениями, но и проявленной стойкостью наших бойцов, на долю которых выпало немало испытаний", - сказал Белоусов в своём предновогоднем обращении. По его словам, на полях сражений в Донбассе и Новороссии российские военнослужащие демонстрируют исключительный героизм и отвагу, отдают все силы ради мирного будущего страны, а их мужество и преданность службе являются примером для всех. Министр также поблагодарил семьи военнослужащих, их матерей, жён, детей, родных и близких, которые, по его словам, являются настоящей опорой, дарят любовь и заботу. "Навсегда сохраним в памяти имена погибших бойцов, тех, кто до конца исполнил свой воинский долг, остался верен присяге и родине. Сегодня, в новый год, предлагаю поднять третий бокал за ребят, которых мы потеряли в ожесточённой борьбе с нацизмом и терроризмом. Наша святая обязанность - обеспечить достойную поддержку их родным", - заявил Белоусов. Он также поблагодарил всех, кто вносит вклад в достижение целей спецоперации: волонтёров, добровольцев и общественников, тружеников оборонно-промышленного комплекса и народного ОПК. Единство и сплоченность Белоусов назвал залогом непобедимости России. Министр особо отметил "ребят, которые сегодня встречают праздник на передовой, в боевой обстановке вдали от семьи". Глава МО предложил поднять тост за тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Он напомнил, что 2025-й год был объявлен годом защитника. В год 80-летия великой Победы россияне не имеют права растерять то, что неимоверными усилиями было достигнуто на боевых и трудовых фронтах Великой Отечественной, свободу и независимость Родины, которую в далёком 1945-м отстояли фронтовики, заметил Белоусов и выразил уверенность, что "вместе мы преодолеем любые трудности". "От всего сердца поздравляю весь личный состав Вооруженных Сил, ветеранов армии и флота, с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, исполнения всех самых заветных желаний и нашей скорейшей победы!" - заключил министр.

https://ria.ru/20241230/prazdniki-1992060674.html

https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992161384.html

https://ria.ru/20241230/bojtsy-1992050568.html

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общество, россия, донбасс, новороссия, андрей белоусов