Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/belousov-1992172115.html
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом и подчеркнул, что 2024-й был годом не только ратных... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:28:00+03:00
2024-12-31T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
новороссия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152040/05/1520400570_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_a1e852dee358b73304766143fccdcd20.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом и подчеркнул, что 2024-й был годом не только ратных подвигов, но и испытаний, а также стойкости бойцов. "Уважаемые товарищи! Завершается 2024-й год. Он запомнится не только ратными подвигами и трудовыми достижениями, но и проявленной стойкостью наших бойцов, на долю которых выпало немало испытаний", - сказал Белоусов в своём предновогоднем обращении. По его словам, на полях сражений в Донбассе и Новороссии российские военнослужащие демонстрируют исключительный героизм и отвагу, отдают все силы ради мирного будущего страны, а их мужество и преданность службе являются примером для всех. Министр также поблагодарил семьи военнослужащих, их матерей, жён, детей, родных и близких, которые, по его словам, являются настоящей опорой, дарят любовь и заботу. "Навсегда сохраним в памяти имена погибших бойцов, тех, кто до конца исполнил свой воинский долг, остался верен присяге и родине. Сегодня, в новый год, предлагаю поднять третий бокал за ребят, которых мы потеряли в ожесточённой борьбе с нацизмом и терроризмом. Наша святая обязанность - обеспечить достойную поддержку их родным", - заявил Белоусов. Он также поблагодарил всех, кто вносит вклад в достижение целей спецоперации: волонтёров, добровольцев и общественников, тружеников оборонно-промышленного комплекса и народного ОПК. Единство и сплоченность Белоусов назвал залогом непобедимости России. Министр особо отметил "ребят, которые сегодня встречают праздник на передовой, в боевой обстановке вдали от семьи". Глава МО предложил поднять тост за тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Он напомнил, что 2025-й год был объявлен годом защитника. В год 80-летия великой Победы россияне не имеют права растерять то, что неимоверными усилиями было достигнуто на боевых и трудовых фронтах Великой Отечественной, свободу и независимость Родины, которую в далёком 1945-м отстояли фронтовики, заметил Белоусов и выразил уверенность, что "вместе мы преодолеем любые трудности". "От всего сердца поздравляю весь личный состав Вооруженных Сил, ветеранов армии и флота, с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, исполнения всех самых заветных желаний и нашей скорейшей победы!" - заключил министр.
https://ria.ru/20241230/prazdniki-1992060674.html
https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992161384.html
https://ria.ru/20241230/bojtsy-1992050568.html
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152040/05/1520400570_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_837dae5748cea8b7fbff8f61b2a20035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донбасс, новороссия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донбасс, Новороссия, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом

Белоусов: 2024 был годом не только ратных подвигов, но и стойкости бойцов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом и подчеркнул, что 2024-й был годом не только ратных подвигов, но и испытаний, а также стойкости бойцов.
"Уважаемые товарищи! Завершается 2024-й год. Он запомнится не только ратными подвигами и трудовыми достижениями, но и проявленной стойкостью наших бойцов, на долю которых выпало немало испытаний", - сказал Белоусов в своём предновогоднем обращении.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Вчера, 12:05
По его словам, на полях сражений в Донбассе и Новороссии российские военнослужащие демонстрируют исключительный героизм и отвагу, отдают все силы ради мирного будущего страны, а их мужество и преданность службе являются примером для всех.
Министр также поблагодарил семьи военнослужащих, их матерей, жён, детей, родных и близких, которые, по его словам, являются настоящей опорой, дарят любовь и заботу.
"Навсегда сохраним в памяти имена погибших бойцов, тех, кто до конца исполнил свой воинский долг, остался верен присяге и родине. Сегодня, в новый год, предлагаю поднять третий бокал за ребят, которых мы потеряли в ожесточённой борьбе с нацизмом и терроризмом. Наша святая обязанность - обеспечить достойную поддержку их родным", - заявил Белоусов.
Бойцы добровольческого отряда Тигр, отражающие вторжение ВСУ в Курской области, поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Бойцы отряда "Тигр" поздравили россиян с Новым годом
14:48
Он также поблагодарил всех, кто вносит вклад в достижение целей спецоперации: волонтёров, добровольцев и общественников, тружеников оборонно-промышленного комплекса и народного ОПК. Единство и сплоченность Белоусов назвал залогом непобедимости России.
Министр особо отметил "ребят, которые сегодня встречают праздник на передовой, в боевой обстановке вдали от семьи". Глава МО предложил поднять тост за тех, кто находится на линии боевого соприкосновения.
Он напомнил, что 2025-й год был объявлен годом защитника. В год 80-летия великой Победы россияне не имеют права растерять то, что неимоверными усилиями было достигнуто на боевых и трудовых фронтах Великой Отечественной, свободу и независимость Родины, которую в далёком 1945-м отстояли фронтовики, заметил Белоусов и выразил уверенность, что "вместе мы преодолеем любые трудности".
"От всего сердца поздравляю весь личный состав Вооруженных Сил, ветеранов армии и флота, с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, исполнения всех самых заветных желаний и нашей скорейшей победы!" - заключил министр.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом
Вчера, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонбассНовороссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала