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Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота - РИА Новости, 31.12.2024
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09:03 31.12.2024 (обновлено: 14:35 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/belousov-1992131555.html
Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота
Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота - РИА Новости, 31.12.2024
Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО), сообщили в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:03:00+03:00
2024-12-31T14:35:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
южный военный округ
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО), сообщили в ведомстве. &quot;Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа&quot;, — рассказали в министерстве.Как отмечается, на полигоне, который посетил глава ведомства, проводятся занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в зоне спецоперации. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук доложил Белоусову, что контрактники дополнительно осваивают программы обучения по боевому применению беспилотников и противодействию им. На полигоне министру продемонстрировали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов БПЛА различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения. &quot;Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия БПЛА противника&quot;, — указали в Минобороны.Кроме того, глава российского оборонного ведомства поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского флота за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.
https://ria.ru/20241219/armiya-1990125057.html
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353
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Белоусов проинспектировал подготовку морской пехоты Черноморского флота на полигоне ЮВО
Белоусов проинспектировал подготовку морской пехоты Черноморского флота на полигоне ЮВО, где осваивают также применение и противодействие БПЛА, сообщило Минобороны РФ
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безопасность, россия, андрей белоусов, южный военный округ
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Южный военный округ
Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота

Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота в ЮВО

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО), сообщили в ведомстве.
«

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа", — рассказали в министерстве.

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Как отмечается, на полигоне, который посетил глава ведомства, проводятся занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в зоне спецоперации.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук доложил Белоусову, что контрактники дополнительно осваивают программы обучения по боевому применению беспилотников и противодействию им.
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На полигоне министру продемонстрировали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов БПЛА различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.
«

"Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия БПЛА противника", — указали в Минобороны.

Кроме того, глава российского оборонного ведомства поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского флота за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.
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