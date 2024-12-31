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Врач предупредил об опасности алкоголя в бане - РИА Новости, 31.12.2024
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03:10 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/banya-1992121639.html
Врач предупредил об опасности алкоголя в бане
Врач предупредил об опасности алкоголя в бане - РИА Новости, 31.12.2024
Врач предупредил об опасности алкоголя в бане
Алкоголь и баня совершенно несовместимы, так как высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды, а... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T03:10:00+03:00
2024-12-31T03:10:00+03:00
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Алкоголь и баня совершенно несовместимы, так как высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды, а это большие риски для обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Алкоголь и баня совершенно несовместимы ни в каких количествах. Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды. Это большие риски для обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем", - рассказал Тяжельников. По его словам, пить в бане лучше чистую воду, чтобы исключить любую дополнительную нагрузку. Можно пить некрепкие чаи с травами, настоями. "Не стоит плотно обедать или ужинать, а за два часа до посещения парной можно позволить только легкий перекус, чтобы не идти совсем голодным. Еда не только увеличивает нагрузку на организм, но и сводит на нет детокс, поскольку организм отвлечет силы на переваривание пищи", - отметил врач. Собеседник агентства добавил, что сразу после бани нужно также дать организму возможность отдохнуть от интенсивной нагрузки, лучше даже полежать, и только потом приступать к еде. Пища после процедуры не должна быть тяжелой: без жирного, жареного, копченого, фастфуда.
https://ria.ru/20241230/banya-1992036424.html
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общество, андрей тяжельников, новый год
Общество, Андрей Тяжельников, Новый год
Врач предупредил об опасности алкоголя в бане

Врач Тяжельников: алкоголь и баня совершенно несовместимы

© iStock.com / Iuliia ZavalishinaБанные принадлежности
Банные принадлежности - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© iStock.com / Iuliia Zavalishina
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Алкоголь и баня совершенно несовместимы, так как высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды, а это большие риски для обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Алкоголь и баня совершенно несовместимы ни в каких количествах. Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды. Это большие риски для обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем", - рассказал Тяжельников.
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По его словам, пить в бане лучше чистую воду, чтобы исключить любую дополнительную нагрузку. Можно пить некрепкие чаи с травами, настоями.
"Не стоит плотно обедать или ужинать, а за два часа до посещения парной можно позволить только легкий перекус, чтобы не идти совсем голодным. Еда не только увеличивает нагрузку на организм, но и сводит на нет детокс, поскольку организм отвлечет силы на переваривание пищи", - отметил врач.
Собеседник агентства добавил, что сразу после бани нужно также дать организму возможность отдохнуть от интенсивной нагрузки, лучше даже полежать, и только потом приступать к еде. Пища после процедуры не должна быть тяжелой: без жирного, жареного, копченого, фастфуда.
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