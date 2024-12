https://ria.ru/20241231/bandity-1992173585.html

NYP: венесуэльские бандиты пытаются проникнуть в США до инаугурации Трампа

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Члены крупной венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа" нападают на пограничные переходы между США и Мексикой, стремясь попасть в Соединенные Штаты до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, пишет газета New York Post. "Члены банды "Трен де Арагуа", вооруженные ножами, нападают на пограничные переходы в (городе - ред.) Эль-Пасо, штат Техас, пытаясь проникнуть в США... Они заявляют, что будут нападать на пограничников, которые попытаются их остановить", - говорится в публикации газеты со ссылкой на служебную записку техасских правоохранителей. Согласно записке, на прошлой неделе 20 вооруженных венесуэльских бандитов пытались прорваться в США через пограничный пост. По данным New York Post, ожидается, что следующее нападение членов "Трен де Арагуа" будет предпринято 1 января. Издание также называет город Эль-Пасо "штаб-квартирой Трен де Арагуа", добавляя, что многие члены этой группировки попадают в другие города США именно через этот населенный пункт. Как отметил New York Post отставной агент Службы расследований внутренней безопасности США Виктор Авила, увеличение количества попыток пересечения границы связано со скорой инаугурацией Дональда Трампа. "Вы видите это насилие на границе, потому что они знают, что через 27 дней всё изменится... Всё будет по-другому, и их будут разыскивать", - заявил Авила в интервью газете. Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Депортации из США в прошлом финансовом году достигли максимума за последнее десятилетие - согласно данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), в прошлом финансовом году из страны были депортированы более 271 тысячи человек, что стало наивысшим показателем с 2014 года. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остается предметом острых дискуссий в США. В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.

