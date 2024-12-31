https://ria.ru/20241231/aviatsiya-1992150726.html
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:48:00+03:00
2024-12-31T12:48:00+03:00
2024-12-31T13:09:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе.Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации
Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации