https://ria.ru/20241231/aviatsiya-1992150726.html

Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации

Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:48:00+03:00

2024-12-31T12:48:00+03:00

2024-12-31T13:09:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе.Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, владимир путин