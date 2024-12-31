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Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2024
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12:48 31.12.2024 (обновлено: 13:09 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/aviatsiya-1992150726.html
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:48:00+03:00
2024-12-31T13:09:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе.Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации

Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе.
Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта
5 декабря, 16:35
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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