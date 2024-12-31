https://ria.ru/20241231/avariya-1992152477.html
В Чувашии рассказали об аварийном отключении света
В Чувашии рассказали об аварийном отключении света - РИА Новости, 31.12.2024
В Чувашии рассказали об аварийном отключении света
Плохая погода вызвала аварийное отключение света в ряде муниципальных округов Чувашской Республики, сообщает Государственный комитет региона по делам... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:01:00+03:00
2024-12-31T13:01:00+03:00
2024-12-31T13:02:00+03:00
происшествия
чувашская республика (чувашия)
жкх
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Плохая погода вызвала аварийное отключение света в ряде муниципальных округов Чувашской Республики, сообщает Государственный комитет региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) в официальном Telegram-канале."В результате прохождения неблагоприятных природных явлений на территории республики произошло аварийное отключение электроэнергии в 6 муниципальных образованиях — Аликовском, Канашском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском муниципальных округах. В трех округах АВР завершены", — говорится в публикации.Отмечается, что в нескольких районах, а именно Моргаушском, Цивильском и Чебоксарском, работы по восстановлению электроэнергии еще идут.По данным ведомства, из-за аварии пострадало около десяти тысяч человек, более 2,7 тысячи частных жилых домов и девять социально-значимых объектов.
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чувашская республика (чувашия)
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происшествия, чувашская республика (чувашия), жкх
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), ЖКХ
В Чувашии рассказали об аварийном отключении света
ГКЧС Чувашии: почти десять тысяч человек остались без света из-за непогоды