https://ria.ru/20241231/angus-1992155821.html

Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"

Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах" - РИА Новости, 31.12.2024

Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"

Канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в фильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", скончался в... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:32:00+03:00

2024-12-31T13:32:00+03:00

2024-12-31T14:07:00+03:00

россия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992157680_126:0:882:425_1920x0_80_0_0_c8e9cc5bc0c5570e3ec6195655cc53fe.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в фильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", скончался в возрасте 77 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи. "Актер Ангус МакИннес... скончался. Ему было 77 лет", - говорится в публикации. Как отмечается, семья МакИннеса разместила сообщение в соцсети Facebook*, в котором объявила, что актер скончался 23 декабря в кругу семьи. Причина смерти актера не приводится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, facebook