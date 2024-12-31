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Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"
Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах" - РИА Новости, 31.12.2024
Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"
Канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в фильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", скончался в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:32:00+03:00
2024-12-31T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в фильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", скончался в возрасте 77 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи. "Актер Ангус МакИннес... скончался. Ему было 77 лет", - говорится в публикации. Как отмечается, семья МакИннеса разместила сообщение в соцсети Facebook*, в котором объявила, что актер скончался 23 декабря в кругу семьи. Причина смерти актера не приводится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, facebook
Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"
Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах", умер в возрасте 77 лет