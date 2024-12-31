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Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах" - РИА Новости, 31.12.2024
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13:32 31.12.2024 (обновлено: 14:07 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/angus-1992155821.html
Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"
Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах" - РИА Новости, 31.12.2024
Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"
Канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в фильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", скончался в... РИА Новости, 31.12.2024
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в фильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", скончался в возрасте 77 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи. "Актер Ангус МакИннес... скончался. Ему было 77 лет", - говорится в публикации. Как отмечается, семья МакИннеса разместила сообщение в соцсети Facebook*, в котором объявила, что актер скончался 23 декабря в кругу семьи. Причина смерти актера не приводится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Умер актер Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах"

Ангус МакИннес, снимавшийся в "Звездных войнах", умер в возрасте 77 лет

© 20th Century Fox Film Corporation, 1977Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда"
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© 20th Century Fox Film Corporation, 1977
Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда"
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в фильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", скончался в возрасте 77 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи.
«
"Актер Ангус МакИннес... скончался. Ему было 77 лет", - говорится в публикации.
Как отмечается, семья МакИннеса разместила сообщение в соцсети Facebook*, в котором объявила, что актер скончался 23 декабря в кругу семьи.
Причина смерти актера не приводится.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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