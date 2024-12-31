https://ria.ru/20241231/anapa-1992190887.html

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 31.12.2024

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. РИА Новости, 31.12.2024

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происшествия

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

краснодарский край

черное море

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. "На Центральном пляже зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — говорится в публикации в Telegram-канале. Власти попросили местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению животных, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html

https://ria.ru/20241228/vybrosy-1991884543.html

анапа

керченский пролив

россия

краснодарский край

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происшествия, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край, черное море