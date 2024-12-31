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На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 31.12.2024
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21:10 31.12.2024 (обновлено: 21:25 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/anapa-1992190887.html
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 31.12.2024
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:10:00+03:00
2024-12-31T21:25:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
краснодарский край
черное море
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. "На Центральном пляже зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — говорится в публикации в Telegram-канале. Власти попросили местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению животных, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html
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анапа
керченский пролив
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происшествия, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край, черное море
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Краснодарский край, Черное море
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта.
«
"На Центральном пляже зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Власти попросили местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.
В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению животных, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияАнапаКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияКраснодарский крайЧерное море
 
 
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