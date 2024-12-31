https://ria.ru/20241231/aleshki-1992168796.html

В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения

В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения - РИА Новости, 31.12.2024

В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения

Администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области опровергла информацию о якобы подготовке к экстренной эвакуации населения. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:53:00+03:00

2024-12-31T15:53:00+03:00

2024-12-31T15:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829226404_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_2fdab047eb8b830a9a532d4effca5d29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области опровергла информацию о якобы подготовке к экстренной эвакуации населения. В частности, администрация опубликовала фейковые объявления, которые распространяются в социальных сетях и информационных ресурсах. В них говорится, что 1, 2 и 3 января в городе объявлена экстренная эвакуация населения в поселок Брилевка. "Администрацией Алешкинского муниципального округа не планировалось и не проводятся массовые сборы граждан в общественных местах. Вся информация, связанная с подобными "заявлениями", является ложью. Подобные объявления носят провокационный характер со стороны ВСУ в попытках устроить очередной террористический акт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Местные власти призвали доверять только официальной информации, а появление подобных объявлений назвали очередной провокацией. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины