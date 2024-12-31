https://ria.ru/20241231/aleshki-1992168796.html
В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения
В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения - РИА Новости, 31.12.2024
В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения
Администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области опровергла информацию о якобы подготовке к экстренной эвакуации населения. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:53:00+03:00
2024-12-31T15:53:00+03:00
2024-12-31T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области опровергла информацию о якобы подготовке к экстренной эвакуации населения. В частности, администрация опубликовала фейковые объявления, которые распространяются в социальных сетях и информационных ресурсах. В них говорится, что 1, 2 и 3 января в городе объявлена экстренная эвакуация населения в поселок Брилевка. "Администрацией Алешкинского муниципального округа не планировалось и не проводятся массовые сборы граждан в общественных местах. Вся информация, связанная с подобными "заявлениями", является ложью. Подобные объявления носят провокационный характер со стороны ВСУ в попытках устроить очередной террористический акт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Местные власти призвали доверять только официальной информации, а появление подобных объявлений назвали очередной провокацией. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения
Администрация Алешкинского округа опровергла сообщения об эвакуации населения