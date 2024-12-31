https://ria.ru/20241231/aleshki-1992151984.html

ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках

ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 31.12.2024

ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках

ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках Херсонской области, выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль, медики не пострадали, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:57:00+03:00

2024-12-31T12:57:00+03:00

2024-12-31T13:05:00+03:00

вооруженные силы украины

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках Херсонской области, выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль, медики не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."ВСУ совершили очередной подлый теракт, обстреляв станцию скорой помощи в Алешках. Выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль. К счастью, медики не пострадали", - написал Сальдо.По его словам, за 2024 год от обстрелов противника погибли 106 жителей области, 433 человека пострадали. Повреждены более 500 гражданских объектов.

https://ria.ru/20241230/obstrel-1992114107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, владимир сальдо, происшествия