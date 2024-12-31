https://ria.ru/20241231/aleshki-1992151984.html
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 31.12.2024
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках Херсонской области, выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль, медики не пострадали, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:57:00+03:00
2024-12-31T12:57:00+03:00
2024-12-31T13:05:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках Херсонской области, выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль, медики не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."ВСУ совершили очередной подлый теракт, обстреляв станцию скорой помощи в Алешках. Выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль. К счастью, медики не пострадали", - написал Сальдо.По его словам, за 2024 год от обстрелов противника погибли 106 жителей области, 433 человека пострадали. Повреждены более 500 гражданских объектов.
https://ria.ru/20241230/obstrel-1992114107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир сальдо, происшествия
Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках, сгорел реанимобиль