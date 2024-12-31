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ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 31.12.2024
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12:57 31.12.2024 (обновлено: 13:05 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/aleshki-1992151984.html
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 31.12.2024
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках Херсонской области, выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль, медики не пострадали, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:57:00+03:00
2024-12-31T13:05:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках Херсонской области, выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль, медики не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."ВСУ совершили очередной подлый теракт, обстреляв станцию скорой помощи в Алешках. Выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль. К счастью, медики не пострадали", - написал Сальдо.По его словам, за 2024 год от обстрелов противника погибли 106 жителей области, 433 человека пострадали. Повреждены более 500 гражданских объектов.
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, происшествия
Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках

ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках, сгорел реанимобиль

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках
Последствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках Херсонской области, выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль, медики не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"ВСУ совершили очередной подлый теракт, обстреляв станцию скорой помощи в Алешках. Выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль. К счастью, медики не пострадали", - написал Сальдо.
По его словам, за 2024 год от обстрелов противника погибли 106 жителей области, 433 человека пострадали. Повреждены более 500 гражданских объектов.
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