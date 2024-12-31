https://ria.ru/20241231/aeroport-1992136676.html
Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве
Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве - РИА Новости, 31.12.2024
Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле, а также о... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:03:00+03:00
2024-12-31T10:03:00+03:00
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ДОХА, 31 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле, а также о второй за неделю атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве."В честь победы над угнетением палестинского народа и поддержки его бойцов и в ответ на массовые убийства наших братьев в секторе Газа с помощью Всемогущего Бога ракетные силы вооруженных сил Йемена провели две качественные военные операции. Первая была нацелена на аэропорт Бен-Гурион, принадлежащий израильскому врагу, в районе Яффо в оккупированной Палестине с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Другая операция была нацелена на электростанцию к югу от оккупированного Иерусалима с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в их телеграм-канале.На прошлой неделе Израиль нанёс удары по электростанциям и аэропорту в йеменской столице Сане и в провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек.
https://ria.ru/20241230/nebenzya-1992105184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Тель-Авив, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве
Хуситы заявили о второй за неделю ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве