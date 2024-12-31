https://ria.ru/20241231/aeroport-1992136676.html

Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве

Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве - РИА Новости, 31.12.2024

Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле, а также о... РИА Новости, 31.12.2024

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2024-12-31T10:20:00+03:00

тель-авив

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 31 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле, а также о второй за неделю атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве."В честь победы над угнетением палестинского народа и поддержки его бойцов и в ответ на массовые убийства наших братьев в секторе Газа с помощью Всемогущего Бога ракетные силы вооруженных сил Йемена провели две качественные военные операции. Первая была нацелена на аэропорт Бен-Гурион, принадлежащий израильскому врагу, в районе Яффо в оккупированной Палестине с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Другая операция была нацелена на электростанцию ​​к югу от оккупированного Иерусалима с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в их телеграм-канале.На прошлой неделе Израиль нанёс удары по электростанциям и аэропорту в йеменской столице Сане и в провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тель-авив, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024