https://ria.ru/20241230/zhitel-1992060049.html

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 30.12.2024

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека

Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского обстрела, еще один был ранен при обстреле со стороны ВСУ Голой Пристани, всего за сутки... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T11:58:00+03:00

2024-12-30T11:58:00+03:00

2024-12-30T11:58:00+03:00

днепр (город)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 30 дек - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского обстрела, еще один был ранен при обстреле со стороны ВСУ Голой Пристани, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 42 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела со стороны украинской армии два мирных жителя получили ранения, один в населенном пункте Алешки и один в Голой Пристани. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Голая Пристань, Солонцы, Корсунка, Старая Збурьевка.

https://ria.ru/20241230/bronetekhnika-1992042741.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия