https://ria.ru/20241230/zelenskiy-1992102773.html

"Не полубог": на Западе неожиданно высказались о будущем Зеленского

"Не полубог": на Западе неожиданно высказались о будущем Зеленского - РИА Новости, 30.12.2024

"Не полубог": на Западе неожиданно высказались о будущем Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский представляет собой скорее часть украинской проблемы, чем ее решения, пишет британский дипломат, бывший посол... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:27:00+03:00

2024-12-30T19:27:00+03:00

2024-12-30T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский представляет собой скорее часть украинской проблемы, чем ее решения, пишет британский дипломат, бывший посол Великобритании в Москве Ян Прауд в статье для Responsible Statescraft."Келлогу (кандидату на пост спецпосланника по Украине при избранном президенте США Дональде Трампе — прим. ред.) нужно трезво оценить ситуацию и признать, что Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании. <…> Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными", — пишет он.По словам Прауда, Келлог должен подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы "поставить Украину во главу угла" и подготовить в стране президентские выборы."Окончание конфликта будет означать конец политической карьеры Зеленского <…> Он, несомненно, сыграл большую роль в качестве объединяющего фактора для поддержки Украины. Но он политик, а не полубог", — заключил он.По данным проведенного на Украине исследования американской социологической службы Gallup, уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться. Около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют работе правительства. Это заметно во всех демографических группах и регионах, но наиболее резко выражено среди жителей востока Украины. В свою очередь уровень одобрения действий Зеленского составляет 60%. При этом, согласно данным службы, в 2023 году этот показатель достигал 81%.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин ранее указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, владимир путин, москва