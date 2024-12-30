"Не полубог": на Западе неожиданно высказались о будущем Зеленского
RS: Зеленский является частью украинской проблемы, а не ее решением
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский представляет собой скорее часть украинской проблемы, чем ее решения, пишет британский дипломат, бывший посол Великобритании в Москве Ян Прауд в статье для Responsible Statescraft.
"Келлогу (кандидату на пост спецпосланника по Украине при избранном президенте США Дональде Трампе — прим. ред.) нужно трезво оценить ситуацию и признать, что Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании. <…> Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными", — пишет он.
По словам Прауда, Келлог должен подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы "поставить Украину во главу угла" и подготовить в стране президентские выборы.
"Окончание конфликта будет означать конец политической карьеры Зеленского <…> Он, несомненно, сыграл большую роль в качестве объединяющего фактора для поддержки Украины. Но он политик, а не полубог", — заключил он.
По данным проведенного на Украине исследования американской социологической службы Gallup, уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться. Около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют работе правительства. Это заметно во всех демографических группах и регионах, но наиболее резко выражено среди жителей востока Украины. В свою очередь уровень одобрения действий Зеленского составляет 60%. При этом, согласно данным службы, в 2023 году этот показатель достигал 81%.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин ранее указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".