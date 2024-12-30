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Россиянам рассказали, кто чаще всего берет займы в новогодние праздники

Россиянам рассказали, кто чаще всего берет займы в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2024

Россиянам рассказали, кто чаще всего берет займы в новогодние праздники

Большинство заемщиков в РФ в канун новогодних праздников имеют статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей, превалируют мужчины, а наиболее часто... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T06:32:00+03:00

2024-12-30T06:32:00+03:00

2024-12-30T06:32:00+03:00

россия

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Большинство заемщиков в РФ в канун новогодних праздников имеют статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей, превалируют мужчины, а наиболее часто выбираемым продуктом до Нового года является кредитная карта, рассказали РИА Новости в опрошенных финансовых маркетплейсах. "Обычно портрет заемщика меняется в зависимости от времени года, так, например, в период отпусков кредиты чаще всего берут работники бюджетной сферы, осенью - домохозяйки, а зимой - работники торговой сферы. При этом, именно в новогодний период мы видим всплеск интереса к займам и кредитам со стороны самозанятых", - рассказала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. Как сообщила Романенко со ссылкой на данные опроса, 9% из 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет брали заем или кредит в канун новогодних праздников в последние два года. "Примечательно, что большинство из этой группы… работают как самозанятые или имеют статус ИП (61%). Первые обычно берут заем или кредит до 100 тысяч рублей из-за того, что заказчики не успели провести оплату по акту до нового года, а также, чтобы съездить в отпуск. Вторые ориентируются на более крупные суммы - до 500 тысяч рублей. Обычно заемные средства предприниматели используют, чтобы закрыть разрыв в бюджете без ущерба для бизнеса", - добавила она. На втором месте среди тех, кто оформляет кредиты в канун нового года, оказались граждане без постоянного места работы - 18%. Они чаще всего берут займы до 15 тысяч рублей на новогодний стол. Замыкают тройку лидеров работники бюджетной сферы (9%), которые берут кредиты до 70 тысяч рублей на повседневные нужды или отпуск. В новогодний период, с середины декабря до середины января, по словам директора кредитного направления "Сравни" Магомеда Гамзаева, в 67% случаев берут кредиты повторные заемщики. Среди них - 56% мужчин возрастом от 23 до 49 лет, работающих по найму (78%) специалистами на неруководящих позициях (59%) со средним специальным (35%) или высшим образованием (31%). "Непосредственно в дни Нового года (31 декабря - 1 января) берут кредиты или займы в основном те же "повторники" - 81%, среди которых превалируют мужчины (60%) возрастом 23-34 года (49%) со средним образованием (57%). Преимущественно 76% таких заемщиков берут наличные суммы до 50 тысяч рублей (70%) на срок меньше года (51%). Наиболее популярная цель в новогодний период - просто деньги (80%)", - добавил он. В свою очередь пресс-служба маркетплейса "Финуслуги" рассказала, что согласно результатам опроса, проведенного в ноябре среди аудитории его Telegram-канала, каждый третий планирует взять кредит до Нового года. "Большая часть клиентов, которые планируют оформить кредит, намерены обратиться за оформлением кредитных карт: их доля составила 72%... На втором месте по популярности после кредитных карт - потребительский кредит, его планируют оформить 17% опрошенных, еще 6% заявили о планах взять микрозайм, а 5% - обратиться за автокредитом", - рассказала пресс-служба маркетплейса.

https://ria.ru/20241223/biznes-1990760521.html

https://ria.ru/20241223/opros-1990765669.html

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